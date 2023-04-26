Гвардиола: "Прогресс "Арсенала" при Артете очевиден"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил прогресс "Арсенала" под руководством своего бывшего ассистента Микеля Артеты.

Перед тем, как возглавить "Арсенал", Артета на протяжении трех лет ассистировал Гвардиоле в "Сити". Этот опыт помог Микелю превратить "канониров" в претендента на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.



В преддверии очной встречи со своим бывшим помощником Гвардиола отметил, как сильно преобразился "Арсенал" — и не только на футбольном поле.



"Прогресс "Арсенала" с момента, как Микель их возглавил, очевиден".



"У меня есть ощущение, что Микель изменил структуру клуба, его характер, а не только тактику и стиль игры".



"Он принял много решений, поменял много игроков, имея большую поддержку со стороны руководства, и я полагаю, это стало их ключом к успеху".



"Он вернул "Арсенал" из положения, в котором они были, в топ-6 — или топ-8, учитывая "Ньюкасл" — и теперь сражается за титул Премьер-Лиги. С каждым годом будет сложнее и сложнее, а в предыдущие годы "Арсенал" ничуть не был близк к титулу, они всегда были очень, очень далеки".



"В прошлом сезоне они были близки к попаданию в топ-4, а теперь они сделали следующий шаг, потому что весь сезон они на вершине. Мы побывали на вершине в прошлом месяце, два месяца назад, но они там весь сезон. Их стабильность действительно хороша", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.