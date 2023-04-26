Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" приближается к назначению спортивного директора

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб приближается к назначению нового спортивного директора.

Как известно, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается со своим спортивным директором Джулианом Уордом, чей уход был анонсирован еще в ноябре — спустя считанные месяцы после назначения Уорда на место Майкла Эдвардса.



И хотя Клопп не принимает непосредственного участия в поисках замены для Уорда, Юргену известно, что этот процесс "движется в правильном направлении".



"Я не участвую в переговорах. Возможно, в переговорах около, да, но я не тот человек в клубе, который может дать ясный ответ, как обстоят дела".



"Это в руках других людей, но насколько я слышал, все движется в правильном направлении", — цитирует Клоппа Sky Sports.