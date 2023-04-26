Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 26 апреля, состоятся четыре отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БРАЙТОН 21:30



"Ноттингем Форест" не знает побед уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 8 поражений). "Брайтон" лишь однажды уступил на выезде в чемпионате с февраля — 2:1 против "Тоттенхэма" в начале апреля (5 побед, 3 ничьи). "Чайки" ни разу не выиграли в семи последних встречах с "лесниками" в рамках высшего дивизиона (2 ничьи, 5 поражений).



Защитник "Форест" Скотт Маккенна уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома ключицы. Джек Колбек приходит в себя после сотрясения и даже может сыграть, но Серж Орье и Шейху Куяте команде точно не помогут. Джонджо Шелви находится в опале у главного тренера Стива Купера.



Нападающий "Брайтона" Данни Уэлбек надеется залечить свою болячку вовремя. Эван Фергюсон под вопросом из-за проблем с лодыжкой. 18-летнему Факундо Буонаттоне обещано место в старте.



ЧЕЛСИ — БРЕНТФОРД 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не выиграл ни одного из семи последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 5 поражений), четыре крайних завершив поражениями. "Брентфорд" не знает побед уже шесть поединков Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 3 поражения). "Пчелы" выиграли лишь дважды в восьми последних выездах к"синим" во всех соревнованиям, включая 1:4 в прошлом сезоне.



"Челси" потерял до конца сезона Риса Джеймса и Мейсона Маунта. Кай Хаверц пропустит этот матч из-за проблем с коленом, но вернется в строй к концу недели.



"Брентфорд" будет лишен полузащитника Кристиана Нергора, вынужденно замененного против "Астон Виллы" в суббота. Также вне игры Томас Стракоша, но Кевин Шаде уже в порядке.



ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 21:45



"Вест Хэм" проиграл лишь один из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге (3 победы, 3 ничьи). "Ливерпуль" набрал 50 очков в этой кампании, включая только 16 на выезде. "Красные" выиграли 10 из 12 последних встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге.



Единственной подтвержденной потерей "Вест Хэма" является нападающий Джанлука Скамакка.



У защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате есть небольшие проблемы, но он должен поправиться к вечеру среды. Калвин Рэмси, Наби Кейта, Стефан Байчетич и Роберто Фирмино травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" выиграл восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, девятый завершив вничью. "Арсенал" не знает поражений 10 поединков чемпионата кряду, но последние три из них — это ничьи. "Канониры" проиграли все 11 последних встреч с "горожанами" в высшем дивизионе.



Защитник "Сити" Натан Аке под вопросом из-за повреждения задней поверхности бедра. Фил Фоден вернулся на футбольное поле после месяца отсутствия в минувший уикенд.



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба продолжает восстанавливаться после травмы спины. Граниту Джаке предстоит фитнес-тест после перенесенной болезни.