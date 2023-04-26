Гвардиола: "Это действительно важный матч, но не определяющий"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился со своим коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" в том, что матч Премьер-Лиги на "Этихад" в среду вечером не будет определяющим для титула.

В преддверии выезда к своему основному преследователю Артета заявил, что победа над "Сити" не стала бы для его команды гарантией чемпионства.



Гвардиола разделяет эту точку зрения, хотя и называет предстоящий матч "действительно важным".



"Приятно быть в этом положении. После такого старта в исполнении "Арсенала" было сложно подумать, что мы будем в этом положении".



"Так это это действительно важный матч. Мы можем сделать так, что наберем очки, а наш конкурент — нет. Это то, на чем мы сосредоточены и что должны сделать".



"Это действительно важный матч, но не определяющий, потому что впереди еще слишком много тяжелых матчей для обеих команд".



"Нам придется сыграть еще несколько тяжелых матчей, но мы не можем отрицать, насколько важен этот", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.