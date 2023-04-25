Почеттино может дать шанс Лукаку в "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку может получить второй шанс в "Челси" в случае назначения Маурисио Почеттино главным тренером "синих".

На этот сезон Лукаку вернулся на правах аренды в "Интер", который выручил 97.5 млн. фунтов с продажи Ромелу в "Челси" летом 2021.



Лукаку уже неоднократно говорил, что хочет остаться в "Интере", несмотря на то, что этот сезон складывается довольно неудачно для 29-летнего игрока сборной Бельгии.



Если верить итальянской прессе, "Интер" не горит желанием продлевать аренду Лукаку, не говоря уже о выкупе Ромелу.



Однако The Telegraph утверждает, что на "Стэмфорд Бридж" не спешат ставить крест на Лукаку и искать для него новое пристанище. Клуб проведет переговоры с игроком и уже затем примет решение.



"Челси" спросит Лукаку, хочет ли тот поработать с Почеттино, и если это желание будет взаимно, Ромелу может закрыть проблемную для "синих" позицию на будущий сезон.