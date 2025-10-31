Пьюлис: "Меня считали динозавром, но я всегда знал, насколько важны стандарты"

Бывший главный тренер "Стоука" Тони Пьюлис сравнил с собой Микеля Артету из "Арсенала" по отношению к стандартным положениям.

В данный момент "Арсенал" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, и ключом к успешному выступлению "канониров" является их отличная игра при стандартах — как у своих ворот, так и у чужих.



При этом Артету нередко сравнивают с Пьюлисом, который делал упор на угловых, штрафных и вбросах аутов во время работы в "Стоуке".



Ту тактику Пьюлиса называли "доисторической", но теперь Тони чувствует, что он просто опередил свое время.



"Я бы хотел начать с одной вещи, и это повышение роли стандартов, что, наверное, является пока что главной историей этого сезона".



"Меня считали динозавром за мою концентрацию на ситуациях, когда игра остановлена, и на длинных вбросах аутов со "Стоуком", когда мы вышли в Премьер-Лигу в 2008 году. Я бы не сказал, что чувствую себя оправданным, учитывая моду на эти вещи сейчас, потому что я и тогда знал, насколько они важны".



"Будучи тренером, моей задачей было добиваться результатов. Да, я был прагматичен, но я также был целенаправлен. Я стремился быть эффективным, насколько я это себе представлял, чтобы помогать своему клубу выигрывать матчи".



"Самые важные зоны поля — это оба конца, а не середина. Так или иначе, но ты должен удерживать мяч на одном конце и отправлять его в сетку на другом".



"Розыгрыши стандартов в атаке, а также в обороне становятся превалирующей темой в этом сезоне, и "Арсенал" Микеля Артета задает тон, но этот концепт не нов".



"Задолго до Артеты были молодые тренеры, которые понимали выгоду от этих вещей, и сегодня их клубы пожинают плоды".



"В своих записях со времен выступлений "Стоука" в высшем дивизионе я отмечал важность стандартов, потому что это помогает команде добиваться результатов".



"В упорных матчах Премьер-Лиги, особенные в наши первые пару лет, стандарты становились разницей между набором очков и потерей очков — между продлением прописки и вылетом. Поэтому мы очень упорно трудились над этим".



"Те же принципы актуальны сейчас для Артеты и "Арсенала", просто — на вершине таблицы".



"Как и я, он осознал важность "клин-шитов", а также осознал, что многие его матчи в прошлом сезоне завершились вничью. Поэтому он искал способ превратить эти ничьи в победы".



"В прошлом сезоне Премьер-Лиги более 20 процентов всех голов не с пенальти был забиты после угловых или штрафных, поэтому Артета, наверное, посмотрел на эту статистику и подумал, что, добавив это своей команды, значительно увеличит свои шансы".



"У него есть амбиции выиграть Премьер-Лигу с "Арсеналом", и сейчас он добавил еще одно оружие в свой арсенал. Его команда полна талантов и может переигрывать соперников при открытой игре, не пропуская, а вдобавок они могут регулярно забивать после стандартов".



"Думаю, это великолепно, как Артета проникся стандартами, и, как и было мне, ему все равно, если люди захотят упрекнуть его за это", — пишет Пьюлис в своей новой колонке для BBC.