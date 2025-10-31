Слот "совершенно доволен" составом "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что он доволен имеющимся подбором игроков.



После поражения 0:3 от "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги на этой неделе Слот посетовал, что у него было только 15-16 доступных игроков.



Однако в пятницу Слот пояснил, что он произнес те слова без претензий, и во всем виноваты только травмы.



"Нам всего хватает. Я совершенно доволен командой, имеющимся мастерством, а также я совершенно разделяю наши стратегию и политику, но проблема в том, что не все игроки имели полноценную предсезонную подготовку, а некоторые получили травмы по ходу сезона".



"Когда трое или четверо травмированы, ты и остаешься с 16 игроками. Я всегда твердо верил, что 20 или 21 игрока достаточно, но тогда вам нужно поддерживать их в здравии, как это делали мы в прошлом сезоне. В этом сезоне нам сложно поддерживать их в здравии по очевидным причинам".



"Алекс (Исак) — отличный пример. Он перешел к нам 1 сентября. Некоторые другие пропустили предсезонную подготовку, некоторые другие получили травмы в предсезонный период, поэтому нам было сложнее рассчитывать на них всех, чем в прошлом году. А когда некоторые недоступны, на других ложится повышенная нагрузка. Возможно, в прошлом сезоне нам немного везло — или сейчас нам немного не везет".



"Нашим результатам нет оправданий, но нам пришлось сыграть много выездных матчей, имея только два дня на отдых. Это было бы сложное расписание для любого игрока в прошлом сезоне. Я имею ввиду игрока, который прошел предсезонную подготовку и был доступен весь сезон. Сейчас у нас не та ситуация. А значит нам нужно контролировать свою ситуацию. На предстоящей неделе мы снова сыграем три матча в течение семи или восьми дней. Глубина состава здесь не причем. Вопрос в том, как вы преодолеете сезон в плане травм, доступности игроков и способности игроков проводить каждый матч", — цитирует Слота The Independent.