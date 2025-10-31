Слот не собирается перекраивать свой стиль

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не собирается полностью перекраивать игровой стиль своей команды.

В этом сезоне многие эксперты и фанаты отмечают, что после летнего обновления состава "Ливерпулю" не хватает баланса между обороной и атакой.



На пресс-конференции в пятницу Слота спросили, не думает ли он ограничить атакующую активность игроков, чтобы подтянуть игру в обороне, но Арне отверг это предложение.



"Это идет вразрез с тем, во что я верю, но я выигрывал матчи в прошлом таким образом. Когда мы говорим о выезде к "Сити", это было, возможно, вразрез с тем, во что я верю, но сыграть таким образом было необходимо во втором тайме, поэтому я более чем открыт к тому, чтобы подстроиться в определенных ситуациях".



"Думаю, это не так, что мы пропускаем момент за моментом или что мы слишком открыты. Это абсолютно не так, что подобное происходит в каждом матче, за исключением, может быть, выезда к "Пэлас" (в сентябре), потому что в первом тайме мы могли пропустить два или три, и матча с "Брентфордом" (в прошлый уикенд)".



"Но во всех остальных матчах мы заслуживали больше, чем получили. Мы очень мало позволяем создавать соперникам. Даже на этой неделе (против "Пэлас" в Кубке Лиги), с учетом игравшего впервые состава, мы позволили им создать три хороших момента. К сожалению, все три обернулась голами".



"Так произошло, потому что это были не моменты, а большие моменты. Поэтому я не вижу, чтобы мы позволяли соперникам создавать много моментов, и я не вижу причины полностью менять наш игровой стиль, но нам точно нужно прибавить в том плане предотвращения голов", — цитирует Слота The Independent.