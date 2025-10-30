Слот: "У нас только 15-16 доступных игроков"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что поступил правильно, выбрав ослабленный состав на матч Кубка Лиги против "Кристал Пэлас".

Накануне вечером "Ливерпуль" был разгромлен дома "Пэлас" со счетом 0:3, вылетев из соревнования, в финале которого играл в прошлом сезоне.



Слот включил в стартовый состав резервистов и молодежь, большинству основным игроков предоставив отдых, однако у Арне были причины так поступить.



"Поражение в футбольном матче — это всегда неудача, особенно когда оно приводит к вылету из соревнования. Но в этих раундах в прошлом сезоне я определял состав таким же образом, как сегодня вечером".



"Наверное, есть много причин, почему мы проиграли шесть матчей из семи, хотя ни одна из них не настолько веская, чтобы смириться с таким количеством поражений. Я бы мог привести аргументы или причины, но ни одной из них не будет достаточно, потому что проиграть шесть матчей из семи — всегда чересчур для "Ливерпуля".



"Если я возьму для примера нашу игру против "Брентфорда", то два дня спустя мы играли во Франкфурте, и я увидел команду, которой сложно проводить три матча в течение семь дней".



"Повторюсь, это не оправдание поражению, но я не очень-то удивлен, когда у игроков без предсезонной подготовки или у пришедших из других лиг игроков возникают трудности с этим новым испытанием от игры на уровне Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов по три матча за семь дней".



"Через два дня нам играть против "Виллы", и когда предыдущий раз я задействовал игрока, думая, что тот готов, оказалось, что он не был готов. Это был Александер Исак, который получил травму во Франкфурте".



"Когда мы играли против "Саутгемптона", Джованни Леони выбыл с травмой, и в том же матче Уго Экитике был удален за две желтые карточки".



"Думаю, в данный момент у нас только 15-16 доступных игроков. И не забывайте, что этот клуб всегда использовал в этом соревновании игроков из своей академии — игроков, которые не попадают в стартовый состав, и игроков из академии. Поэтому я чувствовал, что поступаю правильно, и я не изменил свое мнение после результата, потому что с нашими основными игроками у нас тоже не очень-то получается победить "Пэлас", — цитирует Слота Evening Standard.