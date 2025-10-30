Слот: "У нас только 15-16 доступных игроков"

Арне Слот Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что поступил правильно, выбрав ослабленный состав на матч Кубка Лиги против "Кристал Пэлас".

Накануне вечером "Ливерпуль" был разгромлен дома "Пэлас" со счетом 0:3, вылетев из соревнования, в финале которого играл в прошлом сезоне.

Слот включил в стартовый состав резервистов и молодежь, большинству основным игроков предоставив отдых, однако у Арне были причины так поступить.

"Поражение в футбольном матче — это всегда неудача, особенно когда оно приводит к вылету из соревнования. Но в этих раундах в прошлом сезоне я определял состав таким же образом, как сегодня вечером".

"Наверное, есть много причин, почему мы проиграли шесть матчей из семи, хотя ни одна из них не настолько веская, чтобы смириться с таким количеством поражений. Я бы мог привести аргументы или причины, но ни одной из них не будет достаточно, потому что проиграть шесть матчей из семи — всегда чересчур для "Ливерпуля".

"Если я возьму для примера нашу игру против "Брентфорда", то два дня спустя мы играли во Франкфурте, и я увидел команду, которой сложно проводить три матча в течение семь дней".

"Повторюсь, это не оправдание поражению, но я не очень-то удивлен, когда у игроков без предсезонной подготовки или у пришедших из других лиг игроков возникают трудности с этим новым испытанием от игры на уровне Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов по три матча за семь дней".

"Через два дня нам играть против "Виллы", и когда предыдущий раз я задействовал игрока, думая, что тот готов, оказалось, что он не был готов. Это был Александер Исак, который получил травму во Франкфурте".

"Когда мы играли против "Саутгемптона", Джованни Леони выбыл с травмой, и в том же матче Уго Экитике был удален за две желтые карточки".

"Думаю, в данный момент у нас только 15-16 доступных игроков. И не забывайте, что этот клуб всегда использовал в этом соревновании игроков из своей академии — игроков, которые не попадают в стартовый состав, и игроков из академии. Поэтому я чувствовал, что поступаю правильно, и я не изменил свое мнение после результата, потому что с нашими основными игроками у нас тоже не очень-то получается победить "Пэлас", — цитирует Слота Evening Standard.




