"Астон Вилла" отказалась от иска к Каррагеру

"Астон Вилла" отказалась от судебного иска к эксперту Sky Sports Джейми Каррагеру.

В минувшую пятницу "Вилла" объявила о своем намерении засудить Каррагера, отреагировав этим на высказывания Джейми насчет бирмингемского клуба.



Во время подкаста The Overlap Каррагер выразил уверенность, что тренер Унаи Эмери бросил бы "Виллу" ради работы в "Манчестер Юнайтед". Джейми заявил, что "красные дьяволы" являются "гигантским" клубом в сравнении с бирмингемцами, чьим болельщикам он посоветовал "заткнуться".



Раскаяние Каррагера не заставило себя ждать. Уже на следующий день бывший защитник "Ливерпуля" извинился перед "Виллой" и признался, что неудачно пошутил.



Публичных извинений Каррагера "Вилле" оказалось достаточно. Как сообщает BBC, победители Лиги Европы больше не собираются судиться с Джейми.