Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер извинился перед "Астон Виллой" за свои комментарии насчет бирмингемского клуба.

Напомним, "Вилла" пригрозила Каррагеру судебным иском после того, как Джейми произнес обидные для победителей Лиги Европы слова в подкасте The Overlap.



Каррагер выразил уверенность, что главный тренер Унаи Эмери бросил бы "Виллу" ради работы в "Манчестер Юнайтед" и что "Вилла" всегда будет менее престижным клубом, нежели МЮ.



Однако в субботу Каррагер продемонстрировал, что не хочет снова оказаться в суде после того, как его недавно пытались признать банкротом.



"Я бы хотел извиниться перед "Астон Виллой", владельцами и фанатами. Мои высказывания на этой неделе были неуместными и неправильными. Могу заверить фанатов "Виллы", что это было шутливо, но я понимаю, что это не было воспринято так, поэтому приношу извинения", — пишет Каррагер в социальной сети.