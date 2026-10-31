"Астон Вилла" подаст в суд на Каррагера

Джейми Каррагер "Астон Вилла" решила подать в суд на бывшего защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера после высказываний того насчет бирмингемского клуба.

В свежем выпуске подкаста The Overlap Каррагер выразил мнение, что "Манчестер Юнайтед" следует переманить главного тренера "Виллы" Унаи Эмери.

Каррагер заявил, что "Вилла" никогда не будет "Манчестер Юнайтед", а Эмери "хотел бы возможность возглавить гигантский клуб".

Такого рода высказывания задели "Виллу", которая в пятницу вечером официально объявила о своем намерении подать иск к Каррагеру.





Метки Астон Вилла, Каррагер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2026 08:00

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  1. ar7em 31.10.2026 08:26 # ar7em
    за последние 4 года АВ 2 раза финишировали выше МЮ. из гигансткого на данный момент у МЮ осталось только эго и долги. в чем этот пиздоватый скаузер не прав?

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