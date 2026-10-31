"Тоттенхэм" победил "Пэлас"
"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:0, почти весь матч имея численное преимущество.
Главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби ограничился единственной перестановкой в стартовом составе по сравнению с победой 0:2 над "Челси". Это Доминик Соланке заменил не вполне здорового Джеймса Мэддисона, который переместился в запас.
Впервые в сентября на ворота "орлов" в Премьер-Лиге вышел выздоровевший Дин Хендерсон. Он и Оскар Мингеса заменили Вальтера Бенитеса и Анана Хелаили.
Вскоре после начала матча в Северном Лондоне Жан-Филипп Матета шипами ударил сзади Микки Ван Де Вена по ахиллу, заставив рефери Майкла Оливера показать красную карточку.
Хозяева принялись безраздельно владеть мячом и на 25-й минуте открыли счет. Мохаммед Кудус подал угловой, а Арчи Грей оказался совершенно без опеки на дальней штанге, пробив головой — 1:0.
Во втором тайме "шпоры" продолжили искать второй гол и добились своего на 74-й минуте. Хендерсон успел перевести мяч в перекладину после удара Ян Пола Ван Хекке головой в упор, но сам же Ван Хекке, уже лежа, сыграл по отскочившему снаряду — 2:0.
В остатке матча ворота "Пэлас" успел поразить Кудус, но его гол не был засчитан из-за офсайда. Еще раз Мохаммед не попал по пустым воротам с трех метров.
Теперь можно говорить уверенно, что Де Дзерби стабилизировал игру "Тоттенхэма". Борьбы не получилось, на что во многом повлияло раннее удаление Матета.
"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
31.10.2026 22:25
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Пальма шарит
Палмер о выступлении Лавии сегодня:
«Я все время говорил, что он один из моих любимых полузащитников. Люди все еще не понимают, насколько он хорош. Сегодня была одна из лучших игр, что я видел в его исполнении».
«Эстеван? Ему просто не повезло с офсайдом, я думаю, это был буквально один сантиметр. Но мы знаем, какой талант у него есть, и мы все его любим».
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"В последних двух-трех матчах у нас случалось много провалов в обороне. Нам нужно проанализировать, как нам в этом прибавить, и двигаться дальше".
"В данный момент мы вторые в Премьер-Лиге по забитым голам, так что это означает, что мы забиваем".
"Но мы пропускаем глупые голы, и нам не удается этого избегать. Надеюсь, в следующем матче мы этого избежим", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".
Источник: https://fapl.ru/posts/125390/
У мс нет проблем в защите (с) футбольный експерт кекстерок
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Аморим интер чпокает))
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Епать мю в зоне вылета, а шалавик даже боится посиотреть на мартинеса когда эту кахбу удалили. Мартинеса бы сгноить до конца года за сегодняшний перл не помешало бы конечно, до чего ж он проститутка аргентинская
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посмотрел бавария боруссия
вот где настоящий футбол, бегают, отдаются до последней капли, атмосфера на стадионе
английский футбол это помойка на данный момент
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