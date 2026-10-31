"Тоттенхэм" победил "Пэлас"

"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:0, почти весь матч имея численное преимущество.

Главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби ограничился единственной перестановкой в стартовом составе по сравнению с победой 0:2 над "Челси". Это Доминик Соланке заменил не вполне здорового Джеймса Мэддисона, который переместился в запас.



Впервые в сентября на ворота "орлов" в Премьер-Лиге вышел выздоровевший Дин Хендерсон. Он и Оскар Мингеса заменили Вальтера Бенитеса и Анана Хелаили.



Вскоре после начала матча в Северном Лондоне Жан-Филипп Матета шипами ударил сзади Микки Ван Де Вена по ахиллу, заставив рефери Майкла Оливера показать красную карточку.



Хозяева принялись безраздельно владеть мячом и на 25-й минуте открыли счет. Мохаммед Кудус подал угловой, а Арчи Грей оказался совершенно без опеки на дальней штанге, пробив головой — 1:0.



Во втором тайме "шпоры" продолжили искать второй гол и добились своего на 74-й минуте. Хендерсон успел перевести мяч в перекладину после удара Ян Пола Ван Хекке головой в упор, но сам же Ван Хекке, уже лежа, сыграл по отскочившему снаряду — 2:0.



В остатке матча ворота "Пэлас" успел поразить Кудус, но его гол не был засчитан из-за офсайда. Еще раз Мохаммед не попал по пустым воротам с трех метров.



Теперь можно говорить уверенно, что Де Дзерби стабилизировал игру "Тоттенхэма". Борьбы не получилось, на что во многом повлияло раннее удаление Матета.



"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче