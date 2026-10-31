Мареска: "Очень похоже на ощущение после "Виллы"
Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что поражение от "Брайтона" принесло ему то же разочарование, что и от "Астон Виллы".
Проиграв в гостях у "Астон Виллы" в прошлый уикенд со счетом 2:1, в субботу "Сити" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Брайтона".
Мареска вновь почувствовал, что его команда проваливается в обороне и испытывает сложности с реализацией своих моментов. Энцо надеется это исправить к следующему матчу.
"Это очень похоже на ощущение, которое у нас было после матча против "Астон Виллы". К сожалению, мы создали достаточно моментов, чтобы набрать очки, но мы не забили. В данный момент вот так".
"Мы сделали достаточно, чтобы заслужить что-нибудь, но нам нужно двигаться дальше и стараться выигрывать матчи".
"В последних двух-трех матчах у нас случалось много провалов в обороне. Нам нужно проанализировать, как нам в этом прибавить, и двигаться дальше".
"В данный момент мы вторые в Премьер-Лиге по забитым голам, так что это означает, что мы забиваем".
"Но мы пропускаем глупые голы, и нам не удается этого избегать. Надеюсь, в следующем матче мы этого избежим", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".
31.10.2026 22:00
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