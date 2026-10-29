"Ливерпуль" по пенальти победил "Челси" в Кубке Лиги
Обменявшись голами с пенальти в основное время, "Ливерпуль" и "Челси" только в серии послематчевых 11-метровых сумели определить судьбу путевки в четвертьфинал Кубка Лиги.
Начало матча на "Энфилде" проходило без моментов и практически без ударов — команды лишь по разу пробили неточно.
Такое равновесие сохранялось до 38-й минуты, когда "Челси" второй раз за матч претендовал на пенальти и данном случае его получил — фол Райана Гравенберха на Мойсесе Кайседо не остался без внимания со стороны рефери Даррена Инглэнда. Морган Роджерс совладел с нервами и реализовал 11-метровый — 0:1.
Почти сразу Инглэнд назначил ответный пенальти, отреагировав на игру рукой Весле Фофана. Коди Гакпо тоже не промахнулся — 1:1.
"Челси" лучше начал второй тайм, но опасные моменты с игры почти не возникали — до 61-й минуты, когда Рональд Араухо пробивал головой с границы вратарской, однако мяч полетел прямо в Майка Пендерса.
На 65-й минуте Пендерс еще раз спас "синих", отразив удар Брадли Барколя низом с линии штрафной площади. Вскоре свой шанс не использовал Флориан Вирц.
"Ливерпуль" прибавил по ходу второго тайма, но ничейный счет остался на табло до финального свистка, после которого команды перешли к исполнению пенальти, где Валентин Барко попал в штангу, Костас Цимикас пробил мимо, плюс по сейву совершили голкиперы, а закончилось все, когда промахнулся Фофана.
Таким образом, "Ливерпуль" выиграл футбольную лотерею и вышел в следующий раунд, а "Челси", который в этом сезоне не выступает в еврокубках, еще больше разгрузил свое расписание.
"Ливерпуль" — "Челси" — 1:1 (1:1) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 6:5
Серия пенальти: Макаллистер (гол) — Нету (гол), Исак (гол) — Роджерс (гол), Гакпо (гол) — Лавиа (гол), Вирц (гол) — Барко (штанга), Цимикас (мимо) — Хендерсон (гол), Барколя (гол) — Колуилл (гол), Гравенберх (голкипер) — Эмега (голкипер), Гомес (гол) — Фофана (мимо).
Голы: Гакпо 43 (пен) — Роджерс 40 (пен).
"Ливерпуль": Мамардашвили, Араухо, Гомес, Ван Дейк (Жаке 72), Цимикас, Макконнелл (Вирц 59), Ньони (Макаллистер 81), Нгумоа (Исак 82), Гравенберх, Гакпо, Кумас (Барколя 59).
"Челси": Пендерс, Ачимпонг, Лакруа (Колуилл 45), Фофана, Гюсто (Палестра 68), Кайседо (Барко 68), Лавиа, Хендерсон, Нету, Уэлбек (Эмега 68), Роджерс.
Предупреждения: Кумас, Макконнелл — Ачимпонг, Лавиа.
29.10.2026 01:20
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Последние комментарии:
Заглотпульцы загоняли основу в никому не нужном турнире чтобы раздвинуть ножки перед Артетой. Ну что за суки?!
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Король V когда в фупле,все,все пенсоишаки сасут
Нету ни одного пенсоишака которая не сасала член Короля и не разу
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Ливерпуль сити финал крч будет
Там одно гавно осталось в кубке лиги
(ответить)
Ну почти
Пендерс - будущая звезда (верим).
(ответить)
Всю дорогу е6ем пенсоишаков а эти нищие еще не довольны
(ответить)
Пендерс кстати хорошо отстоял
Есть в нем что-то
Не куртуа....надо поработать над игрой на выходах, но вцелом очень даже ничего
И сейвил хорошо, и выходил сегодня нормально
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Фуй бля убрал ишака
(ответить)
Осталось еще мю прое6ать.
Робин гуды в деле
Как раз лакруа травмировался, фофана сделает свою работку и с мю
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Емега > улугбек. По игре в поле. До замены улугбека играли в 10ом
А так етот емега хоть и косолапое уебище, но хотя бы дв гается норм, открывается, создает защам работки
(ответить)
У меня на аве Пидарастерка,Пздц у него фейс ЛОХ ахахахахаха
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Поржал а рыжего гнома из Страсбура. Это чё, будущее Челси?)))
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Ну что за даунси... Просто забей...
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Чё вы со своим Эстевао носитесь как с писаной торбой? Малыш не тянет, это видно было ещё в конце прошлого сезона. Просто у пенсов типа последняя надежда на кого-то , кто может огня и креатива дать. А по факту бестолочь он, хоть и резкий. И Мареска, и Росеньор ему особо не доверяли. Ну вроде чтобы постепенно мальца подготовить к основе, но походу он так и не подготовился) Нихуя не спаситель Челси это, по крайней мере на сегодняшний момент.
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Дырявая и опущенная имфашлюшная туя продолжает гореть.
Стоило мне только пустить струю мочи на этого петуха и у него активировался режим бешенства.
Сейчас этот xyесос будет опять жадно кидаться на все залупы.
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алонсо тяжело стартует, бездари пока не понимают во что хочет алонсо
резерва нет, благо что еврокубков нет а то усрались бы с бешеным календарем аки мю
скидывать безхарактерных тряпок с корабля
где боевые игроки нулевых годов, эхх
без жопао команда в атаке просто нулевая, в очередной раз доказали
(ответить)
Игра гавна, играло два равна
Ливерпуль с молодежкой понравился больше, чем когда сквирцы и чморколя повыходили.
Равный матч на ены лде по всем метрикам
Ливапю и чолсе гавно
Фофана гной, страсбурские ребятки, спасибо что вы есть.
И конечно же фофана бил 7 или 8...палестра техничный не может пробить, да. Бить должно косооапое чудовище. Но адин куй ему бы все равно пришлось бить и он бы свое смазал.
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Даже как то не охота радоваться, что прошли пенсов.
Но вот глянуть очередной раз ипло Хачильды в галошах, это какой-то кайф.
Если Хачильда под шконкой, значит матч удался.
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Фейс Вратаря Ишакси один в один Пидарастерка
ахахахахаха пздц у него фейс,настоящий ЛОХ )))
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Алонсиус с барского баркоговского плеча - местным подгон по старой памяти
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Кста где все нищие пенсоишаки?
аАаАаууууууууууу
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