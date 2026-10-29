"Ливерпуль" по пенальти победил "Челси" в Кубке Лиги

Обменявшись голами с пенальти в основное время, "Ливерпуль" и "Челси" только в серии послематчевых 11-метровых сумели определить судьбу путевки в четвертьфинал Кубка Лиги.

Начало матча на "Энфилде" проходило без моментов и практически без ударов — команды лишь по разу пробили неточно.



Такое равновесие сохранялось до 38-й минуты, когда "Челси" второй раз за матч претендовал на пенальти и данном случае его получил — фол Райана Гравенберха на Мойсесе Кайседо не остался без внимания со стороны рефери Даррена Инглэнда. Морган Роджерс совладел с нервами и реализовал 11-метровый — 0:1.



Почти сразу Инглэнд назначил ответный пенальти, отреагировав на игру рукой Весле Фофана. Коди Гакпо тоже не промахнулся — 1:1.



"Челси" лучше начал второй тайм, но опасные моменты с игры почти не возникали — до 61-й минуты, когда Рональд Араухо пробивал головой с границы вратарской, однако мяч полетел прямо в Майка Пендерса.



На 65-й минуте Пендерс еще раз спас "синих", отразив удар Брадли Барколя низом с линии штрафной площади. Вскоре свой шанс не использовал Флориан Вирц.



"Ливерпуль" прибавил по ходу второго тайма, но ничейный счет остался на табло до финального свистка, после которого команды перешли к исполнению пенальти, где Валентин Барко попал в штангу, Костас Цимикас пробил мимо, плюс по сейву совершили голкиперы, а закончилось все, когда промахнулся Фофана.



Таким образом, "Ливерпуль" выиграл футбольную лотерею и вышел в следующий раунд, а "Челси", который в этом сезоне не выступает в еврокубках, еще больше разгрузил свое расписание.



"Ливерпуль" — "Челси" — 1:1 (1:1) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 6:5



Серия пенальти: Макаллистер (гол) — Нету (гол), Исак (гол) — Роджерс (гол), Гакпо (гол) — Лавиа (гол), Вирц (гол) — Барко (штанга), Цимикас (мимо) — Хендерсон (гол), Барколя (гол) — Колуилл (гол), Гравенберх (голкипер) — Эмега (голкипер), Гомес (гол) — Фофана (мимо).



Голы: Гакпо 43 (пен) — Роджерс 40 (пен).



"Ливерпуль": Мамардашвили, Араухо, Гомес, Ван Дейк (Жаке 72), Цимикас, Макконнелл (Вирц 59), Ньони (Макаллистер 81), Нгумоа (Исак 82), Гравенберх, Гакпо, Кумас (Барколя 59).



"Челси": Пендерс, Ачимпонг, Лакруа (Колуилл 45), Фофана, Гюсто (Палестра 68), Кайседо (Барко 68), Лавиа, Хендерсон, Нету, Уэлбек (Эмега 68), Роджерс.



Предупреждения: Кумас, Макконнелл — Ачимпонг, Лавиа.