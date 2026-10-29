"Ливерпуль" по пенальти победил "Челси" в Кубке Лиги

Весле Фофана Обменявшись голами с пенальти в основное время, "Ливерпуль" и "Челси" только в серии послематчевых 11-метровых сумели определить судьбу путевки в четвертьфинал Кубка Лиги.

Начало матча на "Энфилде" проходило без моментов и практически без ударов — команды лишь по разу пробили неточно.

Такое равновесие сохранялось до 38-й минуты, когда "Челси" второй раз за матч претендовал на пенальти и данном случае его получил — фол Райана Гравенберха на Мойсесе Кайседо не остался без внимания со стороны рефери Даррена Инглэнда. Морган Роджерс совладел с нервами и реализовал 11-метровый — 0:1.

Почти сразу Инглэнд назначил ответный пенальти, отреагировав на игру рукой Весле Фофана. Коди Гакпо тоже не промахнулся — 1:1.

"Челси" лучше начал второй тайм, но опасные моменты с игры почти не возникали — до 61-й минуты, когда Рональд Араухо пробивал головой с границы вратарской, однако мяч полетел прямо в Майка Пендерса.

На 65-й минуте Пендерс еще раз спас "синих", отразив удар Брадли Барколя низом с линии штрафной площади. Вскоре свой шанс не использовал Флориан Вирц.

"Ливерпуль" прибавил по ходу второго тайма, но ничейный счет остался на табло до финального свистка, после которого команды перешли к исполнению пенальти, где Валентин Барко попал в штангу, Костас Цимикас пробил мимо, плюс по сейву совершили голкиперы, а закончилось все, когда промахнулся Фофана.

Таким образом, "Ливерпуль" выиграл футбольную лотерею и вышел в следующий раунд, а "Челси", который в этом сезоне не выступает в еврокубках, еще больше разгрузил свое расписание.

"Ливерпуль" — "Челси" — 1:1 (1:1) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 6:5

Серия пенальти: Макаллистер (гол) — Нету (гол), Исак (гол) — Роджерс (гол), Гакпо (гол) — Лавиа (гол), Вирц (гол) — Барко (штанга), Цимикас (мимо) — Хендерсон (гол), Барколя (гол) — Колуилл (гол), Гравенберх (голкипер) — Эмега (голкипер), Гомес (гол) — Фофана (мимо).

Голы: Гакпо 43 (пен) — Роджерс 40 (пен).

"Ливерпуль": Мамардашвили, Араухо, Гомес, Ван Дейк (Жаке 72), Цимикас, Макконнелл (Вирц 59), Ньони (Макаллистер 81), Нгумоа (Исак 82), Гравенберх, Гакпо, Кумас (Барколя 59).

"Челси": Пендерс, Ачимпонг, Лакруа (Колуилл 45), Фофана, Гюсто (Палестра 68), Кайседо (Барко 68), Лавиа, Хендерсон, Нету, Уэлбек (Эмега 68), Роджерс.

Предупреждения: Кумас, Макконнелл — Ачимпонг, Лавиа.





Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2026 01:20

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Последние комментарии:




  1. chelseablus 29.10.2026 01:52 # chelseablus
    Заглотпульцы загоняли основу в никому не нужном турнире чтобы раздвинуть ножки перед Артетой. Ну что за суки?!

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  2. v-0987654321 29.10.2026 01:51 # v-0987654321
    Король V когда в фупле,все,все пенсоишаки сасут

    Нету ни одного пенсоишака которая не сасала член Короля и не разу

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  3. dembo 29.10.2026 01:50 # dembo
    Ливерпуль сити финал крч будет

    Там одно гавно осталось в кубке лиги

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  4. hachidlo 29.10.2026 01:49 # hachidlo
    Ну почти

    Пендерс - будущая звезда (верим).

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  5. v-0987654321 29.10.2026 01:48 # v-0987654321
    Всю дорогу е6ем пенсоишаков а эти нищие еще не довольны

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  6. dembo 29.10.2026 01:48 # dembo
    Пендерс кстати хорошо отстоял

    Есть в нем что-то

    Не куртуа....надо поработать над игрой на выходах, но вцелом очень даже ничего
    И сейвил хорошо, и выходил сегодня нормально

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  7. v-0987654321 29.10.2026 01:44 # v-0987654321
    Фуй бля убрал ишака

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  8. dembo 29.10.2026 01:42 # dembo
    Осталось еще мю прое6ать.
    Робин гуды в деле
    Как раз лакруа травмировался, фофана сделает свою работку и с мю

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  9. dembo 29.10.2026 01:39 # dembo
    Емега > улугбек. По игре в поле. До замены улугбека играли в 10ом

    А так етот емега хоть и косолапое уебище, но хотя бы дв гается норм, открывается, создает защам работки

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  10. v-0987654321 29.10.2026 01:38 # v-0987654321
    У меня на аве Пидарастерка,Пздц у него фейс ЛОХ ахахахахаха

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  11. sausage 29.10.2026 01:38 # sausage
    Поржал а рыжего гнома из Страсбура. Это чё, будущее Челси?)))

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  12. dexter 29.10.2026 01:35 # dexter
    Ну что за даунси... Просто забей...

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  13. sausage 29.10.2026 01:34 # sausage
    Чё вы со своим Эстевао носитесь как с писаной торбой? Малыш не тянет, это видно было ещё в конце прошлого сезона. Просто у пенсов типа последняя надежда на кого-то , кто может огня и креатива дать. А по факту бестолочь он, хоть и резкий. И Мареска, и Росеньор ему особо не доверяли. Ну вроде чтобы постепенно мальца подготовить к основе, но походу он так и не подготовился) Нихуя не спаситель Челси это, по крайней мере на сегодняшний момент.

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  14. cesc-fabregas4 29.10.2026 01:31 # cesc-fabregas4
    Дырявая и опущенная имфашлюшная туя продолжает гореть.
    Стоило мне только пустить струю мочи на этого петуха и у него активировался режим бешенства.
    Сейчас этот xyесос будет опять жадно кидаться на все залупы.

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  15. yamateh 29.10.2026 01:31 # yamateh
    алонсо тяжело стартует, бездари пока не понимают во что хочет алонсо
    резерва нет, благо что еврокубков нет а то усрались бы с бешеным календарем аки мю
    скидывать безхарактерных тряпок с корабля
    где боевые игроки нулевых годов, эхх
    без жопао команда в атаке просто нулевая, в очередной раз доказали

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  16. dembo 29.10.2026 01:30 # dembo
    Игра гавна, играло два равна

    Ливерпуль с молодежкой понравился больше, чем когда сквирцы и чморколя повыходили.
    Равный матч на ены лде по всем метрикам

    Ливапю и чолсе гавно

    Фофана гной, страсбурские ребятки, спасибо что вы есть.


    И конечно же фофана бил 7 или 8...палестра техничный не может пробить, да. Бить должно косооапое чудовище. Но адин куй ему бы все равно пришлось бить и он бы свое смазал.

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  17. lovrentiy 29.10.2026 01:30 # lovrentiy
    Даже как то не охота радоваться, что прошли пенсов.
    Но вот глянуть очередной раз ипло Хачильды в галошах, это какой-то кайф.
    Если Хачильда под шконкой, значит матч удался.

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  18. v-0987654321 29.10.2026 01:30 # v-0987654321
    Фейс Вратаря Ишакси один в один Пидарастерка

    ахахахахаха пздц у него фейс,настоящий ЛОХ )))

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  19. gidro-met 29.10.2026 01:27 # gidro-met
    Алонсиус с барского баркоговского плеча - местным подгон по старой памяти

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  20. v-0987654321 29.10.2026 01:27 # v-0987654321
    Кста где все нищие пенсоишаки?

    аАаАаууууууууууу

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