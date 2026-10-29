"Ливерпуль" близок к назначению украинского скаута

Глава скаутской службы бразильского "Фламенго" Андрей Федченков близок к переходу в "Ливерпуль".

В сентябре "Ливерпуль" сменил спортивного директора, вернув Джулиана Уорда на место ушедшего в "Аль-Хиляль" Ричарда Хьюза.



В рамках процесса перестройки селекционного департамента Уорд решил пригласить в "Ливерпуль" Федченкова, чей контракт с "Фламенго" истекает в конце декабря, так что это назначение не будет стоить "красным" никаких денег, сообщает The Athletic.



Несмотря на свой молодой возраст, Федченков известен как высококлассный специалист по поиску талантов — преимущественно в регионах Южной Америки, Европы и Японии. 30-летний украинец владеет несколькими языками и в своей работе делает ставку на анализ статистических данных.



Федченков уже знаком с английским футболом, отработав год скаутом в "Кардиффе". Прежде Андрей также трудился в ПАОКе, "Карпатах" и "Шахтере".