"Ливерпуль" близок к назначению украинского скаута

Андрей Федченков Глава скаутской службы бразильского "Фламенго" Андрей Федченков близок к переходу в "Ливерпуль".

В сентябре "Ливерпуль" сменил спортивного директора, вернув Джулиана Уорда на место ушедшего в "Аль-Хиляль" Ричарда Хьюза.

В рамках процесса перестройки селекционного департамента Уорд решил пригласить в "Ливерпуль" Федченкова, чей контракт с "Фламенго" истекает в конце декабря, так что это назначение не будет стоить "красным" никаких денег, сообщает The Athletic.

Несмотря на свой молодой возраст, Федченков известен как высококлассный специалист по поиску талантов — преимущественно в регионах Южной Америки, Европы и Японии. 30-летний украинец владеет несколькими языками и в своей работе делает ставку на анализ статистических данных.

Федченков уже знаком с английским футболом, отработав год скаутом в "Кардиффе". Прежде Андрей также трудился в ПАОКе, "Карпатах" и "Шахтере".





Метки Ливерпуль, Федченков, Фламенго

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2026 23:00

Количество просмотров Просмотров: 220

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. lovrentiy 29.10.2026 23:13 # lovrentiy
    Теперь бразильцы будут на вооружение

    (ответить)

  2. wilegend 29.10.2026 23:01 # wilegend
    эт че бажанов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: