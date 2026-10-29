Алонсо: "Кубок Лиги — наименее важное соревнование для "Челси"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо назвал Кубок Лиги "наименее важным соревнованием" для своей команды.

Накануне "Челси" сыграл вничью 1:1 против "Ливерпуля" на "Энфилде", уступив в серии послематчевых пенальти. В результате "синие" вылетели из Кубка Лиги, но Алонсо сильно не расстраивается по этому поводу и вполне доволен показанной игрой.



"После серии пенальти некоторые вернутся домой с ощущением, что это было несправедливо. Но мы увидели настоящий кубковый матч, напряженный и упорный. А в серии пенальти случиться может всякое".



"Мы показали игру достаточного уровня, чтобы дать бой на "Энфилде". Нам не повезло пропустить с пенальти после того, как мы пропустили гол. Игра была по-настоящему упорной для обеих команд".



"Это была уверенная игра. Мы не позволили им создать большого количества моментов, поэтому нашему голкиперу не пришлось много трудиться, но он был вполне стабилен и надежен. Это было очень важно".



"Я увидел команду, которая сражается и показывает хороший уровень. Это наименее важное соревнование для нас, и теперь наш фокус на Премьер-Лиге", — цитирует Алонсо Sky Sports.