"Юнайтед" оставит Кэррика на матч против "Челси"

Майкл Кэррик Боссы "Манчестер Юнайтед" решили оставить Майкла Кэррика на посту главного тренера на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.

Кэррик выглядел приговоренным к увольнению после того, как в минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Борнмута".

На следующий день после фиаско на "Олд Траффорд" Кэррик предстал перед руководителями "Юнайтед" на базе в Каррингтоне.

И хотя "Юнайтед" продолжает изучать варианты на замену Кэррику, клубом было принято решение пока не выгонять Кэррика и дать Майклу еще минимум один матч, которым станет выезд к "Челси".

"Юнайтед" отправится на "Стэмфорд Бридж" с серией из восьми матчей кряду без побед с учетом всех соревнований. В данный момент "красные дьяволы" находятся в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.

После матча против "Челси" и до международного перерыва в ноябре "Юнайтед" предстоит сыграть против "Ромы" и "Астон Виллы". Оба этих поединка будут домашними.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2026 16:00

Количество просмотров Просмотров: 114

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. dembo 27.10.2026 16:09 # dembo
    Дайте мне скота и субименди и я вам оформлю лучшую полузащиту в апл
    Вот тут цже у алонсо ноль оправданий, если игры не будут контролится с набором кайседо лавия скотт субименди хендо барко
    Выбирай не хочу

    (ответить)

  2. closer 27.10.2026 16:05 # closer
    Готовьте ебальники в 16k360fps

    cesc-fabregas4 готовит свою пробитую сраку к вечерней смене на трассе Сургут - Нижневартовск
    Пасть этого дырявого петуха cesc-fabregas4 уже занята Нишанбаевым

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: