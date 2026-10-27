"Юнайтед" оставит Кэррика на матч против "Челси"
Боссы "Манчестер Юнайтед" решили оставить Майкла Кэррика на посту главного тренера на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.
Кэррик выглядел приговоренным к увольнению после того, как в минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Борнмута".
На следующий день после фиаско на "Олд Траффорд" Кэррик предстал перед руководителями "Юнайтед" на базе в Каррингтоне.
И хотя "Юнайтед" продолжает изучать варианты на замену Кэррику, клубом было принято решение пока не выгонять Кэррика и дать Майклу еще минимум один матч, которым станет выезд к "Челси".
"Юнайтед" отправится на "Стэмфорд Бридж" с серией из восьми матчей кряду без побед с учетом всех соревнований. В данный момент "красные дьяволы" находятся в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.
После матча против "Челси" и до международного перерыва в ноябре "Юнайтед" предстоит сыграть против "Ромы" и "Астон Виллы". Оба этих поединка будут домашними.
27.10.2026 16:00
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