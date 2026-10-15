Алекс Скотт предпочитает "Ливерпуль", а не "Челси"

"Ливерпуль" был назван фаворитом в борьбе за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта.

На днях стало известно, что "Борнмут" смягчил свою позицию насчет продажи Скотта после того, как отчаялся склонить 23-летнего игрока сборной Англии к новому контракту.



До сих пор претендентом номер один на Скотта считался "Челси", который пытался заполучить Алекса еще минувшим летом и был готов заплатить за полузащитника до 68 миллионов фунтов.



Однако Daily Mail стало известно от своих источников в "Борнмуте", что Скотт, скорее, предпочтет воссоединиться со своим бывшим тренером Андони Ираолой в "Ливерпуле", нежели перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно.



В "Борнмуте" надеются, что борьба "Ливерпуля" и "Челси" позволит клубу с южного побережья Англии выручить около 100 млн. фунтов за Скотта, однако не факт, что "красные" позволят втянуть себя в этот аукцион и захотят тратить так много.