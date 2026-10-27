"Челси" выигрывает борьбу за Алекса Скотта

"Челси" выигрывает борьбу за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта и надеется оформить это приобретение в зимнее трансферное окно.

Нежелание Скотта подписывать новый контракт подталкивает "Борнмут" к продаже Алекса в январе, и до сих пор "Челси" и "Ливерпуль" считались двумя главными претендентами на 23-летнего игрока сборной Англии.



По информации журналиста Саймона Филлипса, главный тренер "Челси" Хаби Алонсо уже поговорил со Скоттом, а сам Алекс даже устно согласовал условия личного контракта с "синими".



"Челси" хочет полностью согласовать трансфер Скотта к концу декабря, чтобы начать использовать Алекса, который сейчас завершает восстановление после травмы бедра, с наступлением января.



Несмотря на компромисс по условиям контракта, Скотт не дал окончательное согласие на переход в "Челси" и еще может передумать, а "синим" еще предстоит договориться с "Борнмутом" о компенсации.



"Борнмут" надеется выручить за Скотта около 100 миллионов фунтов, но Филлипс ожидает, что гарантированная сумма составит примерно 90 млн. фунтов.