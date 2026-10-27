"Челси" выигрывает борьбу за Алекса Скотта

Алекс Скотт "Челси" выигрывает борьбу за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта и надеется оформить это приобретение в зимнее трансферное окно.

Нежелание Скотта подписывать новый контракт подталкивает "Борнмут" к продаже Алекса в январе, и до сих пор "Челси" и "Ливерпуль" считались двумя главными претендентами на 23-летнего игрока сборной Англии.

По информации журналиста Саймона Филлипса, главный тренер "Челси" Хаби Алонсо уже поговорил со Скоттом, а сам Алекс даже устно согласовал условия личного контракта с "синими".

"Челси" хочет полностью согласовать трансфер Скотта к концу декабря, чтобы начать использовать Алекса, который сейчас завершает восстановление после травмы бедра, с наступлением января.

Несмотря на компромисс по условиям контракта, Скотт не дал окончательное согласие на переход в "Челси" и еще может передумать, а "синим" еще предстоит договориться с "Борнмутом" о компенсации.

"Борнмут" надеется выручить за Скотта около 100 миллионов фунтов, но Филлипс ожидает, что гарантированная сумма составит примерно 90 млн. фунтов.





Метки Борнмут, Скотт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2026 15:00

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  1. sherlock2025 27.10.2026 15:56 # sherlock2025
    Уебанси после проебанси петухам засуетились...

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  2. b84 27.10.2026 15:30 # b84
    в лузерхуй топарика

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