Лисандро Мартинес уладил конфликт с руководством "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес уладил свой конфликт с руководством клуба и все же извинился за свои слова после матча Лиги Чемпионов против испанского "Атлетико".

Напомним, Мартинес жестко раскритиковал руководство "Юнайтед" после поражения 2:0 в Мадриде в минувший вторник. Лисандро обвинил клуб в недостаточных инвестициях и отдельно упрекнул спортивного директора Джейсона Уилкокса.



Спустя сутки с помощью заявления в социальной сети Мартинес объяснил свою атаку на руководство "Юнайтед", но при этом обошелся без извинений.



В четверг у Мартинеса состоялась встреча с упомянутым Уилкоксом, исполнительным директором Омаром Беррада и главным тренером Майклом Кэррииком на базе клуба в Каррингтоне, и 28-летний аргентинец осознал, что совершил ошибку.



"Сегодня я встретился с руководством клуба и главным тренером. Это был очень позитивный разговор, во время которого мы смогли обменяться мнениями и открыто поговорить о том, что случилось после матча во вторник".



"Все знают, что я страстный человек и что я очень болен футболом".



"Разочарование от поражения привело меня к тому, чтобы выразить свои чувства во времени и месте, которые, наверное, не были правильными, и за это я извиняюсь".



"Нашему клубу лучше всего, когда все мы являемся сплоченными, и я осознаю, что мои слова в тот момент не помогли этому".



"Я знаю, что абсолютно каждый человек в "Манчестер Юнайтед" делает все возможное, чтобы реализовать наши общие амбиции, обеспечив этому клубу успех, которого заслуживают его болельщики".



"Теперь мы оставили эту ситуацию позади и полностью сосредоточены на том, чтобы побеждать вместе", — гласит новое заявление Мартинеса.



По информации BBC, "Юнайтед" наказал Мартинеса денежным штрафом. Однако от участия в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в ближайшее воскресенье Лисандро теперь отстранен не будет.



В то же время долгосрочное будущее Мартинеса в "Юнайтед" остается под большим вопросом. Контракт Лисандро истекает в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.