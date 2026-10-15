Лисандро Мартинес уладил конфликт с руководством "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес уладил свой конфликт с руководством клуба и все же извинился за свои слова после матча Лиги Чемпионов против испанского "Атлетико".
Напомним, Мартинес жестко раскритиковал руководство "Юнайтед" после поражения 2:0 в Мадриде в минувший вторник. Лисандро обвинил клуб в недостаточных инвестициях и отдельно упрекнул спортивного директора Джейсона Уилкокса.
Спустя сутки с помощью заявления в социальной сети Мартинес объяснил свою атаку на руководство "Юнайтед", но при этом обошелся без извинений.
В четверг у Мартинеса состоялась встреча с упомянутым Уилкоксом, исполнительным директором Омаром Беррада и главным тренером Майклом Кэррииком на базе клуба в Каррингтоне, и 28-летний аргентинец осознал, что совершил ошибку.
"Сегодня я встретился с руководством клуба и главным тренером. Это был очень позитивный разговор, во время которого мы смогли обменяться мнениями и открыто поговорить о том, что случилось после матча во вторник".
"Все знают, что я страстный человек и что я очень болен футболом".
"Разочарование от поражения привело меня к тому, чтобы выразить свои чувства во времени и месте, которые, наверное, не были правильными, и за это я извиняюсь".
"Нашему клубу лучше всего, когда все мы являемся сплоченными, и я осознаю, что мои слова в тот момент не помогли этому".
"Я знаю, что абсолютно каждый человек в "Манчестер Юнайтед" делает все возможное, чтобы реализовать наши общие амбиции, обеспечив этому клубу успех, которого заслуживают его болельщики".
"Теперь мы оставили эту ситуацию позади и полностью сосредоточены на том, чтобы побеждать вместе", — гласит новое заявление Мартинеса.
По информации BBC, "Юнайтед" наказал Мартинеса денежным штрафом. Однако от участия в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в ближайшее воскресенье Лисандро теперь отстранен не будет.
В то же время долгосрочное будущее Мартинеса в "Юнайтед" остается под большим вопросом. Контракт Лисандро истекает в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
15.10.2026 23:00
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Мошестер Куколнайтед
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Меня часто спрашивают, как можно е6ать эту страшную дуру, имфашлюшную тую? А я отвечаю, если есть пи3да и рот, значит туя не урод.
Это они ещё не видели рожу опущенного петуха closera, того только с пакетом на тупой башке можно насаживать. Ведь от постоянного битья по лбу xyем, вся безтолковкa у него в шишках.
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