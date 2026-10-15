Мартинес объяснил свою атаку на руководство МЮ, но извиняться не стал

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес объяснил свою словесную атаку на руководство клуба, но отказался принести извинения.

Напомним, после поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов Мартинес раскритиковал руководство "Юнайтед" за недостаточные инвестиции в состав.



Взяв паузу в 24 часа, Мартинес опубликовал в социальное сети свою объяснительную, но никаких извинений приносить не стал.



"После всего того, что было сказано насчет моих комментариев вчера, я хочу поделиться некоторыми мыслями насчет того, что я сказал и что я чувствую".



"Я высказался после матча, выразив гнев и разочарование от того, что мы не добились результата, которого все мы желали".



"Те, кто знают меня, знают, что я живу футболом и делаю это со страстью, самоотдачей и огромным желанием побеждать. И когда дела идут не по-нашему, это ранит, особенно когда вы представляете клуб с историей и статусом "Манчестер Юнайтед".



"Мои слова отражают то, что я чувствую и как сильно я хочу видеть, чтобы этот клуб сражался за крупнейшие трофеи. Эти высокие стандарты являются частью моего видения футбола и ответственностью, которая связана с ношением этой футболки".



"Когда я говорю, что хочу большего, я говорю про амбиции, которыми все мы должны обладать, являясь частью этого клуба. Амбиции продолжать расти, становиться сильнее и иметь все, что необходимо для борьбы на высшем уровне. Таковы стандарты, которых все мы должны придерживаться, начиная с меня".



"Я знаю, что в первую очередь это мы, игроки, должны давать результат, и я первым беру на себя эту ответственность. Нам нужно быть еще требовательнее к себе и трудиться сообща, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед" на вершину".



"Я верю в своих партнеров по команде, нашего тренера и каждого, кто трудится, чтобы помогать этому клубу двигаться вперед. Я убежден, что единственный способ двигаться вперед заключается в том, чтобы трудиться сообща, с амбициями и самоотдачей".



"Моей целью с первого дня было побеждать, сражаться на высочайшем уровне и выкладываться без остатка ради этой эмблемы", — гласит заявление Мартинеса.