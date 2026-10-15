Мартинес объяснил свою атаку на руководство МЮ, но извиняться не стал

Лисандро Мартинес Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес объяснил свою словесную атаку на руководство клуба, но отказался принести извинения.

Напомним, после поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов Мартинес раскритиковал руководство "Юнайтед" за недостаточные инвестиции в состав.

Взяв паузу в 24 часа, Мартинес опубликовал в социальное сети свою объяснительную, но никаких извинений приносить не стал.

"После всего того, что было сказано насчет моих комментариев вчера, я хочу поделиться некоторыми мыслями насчет того, что я сказал и что я чувствую".

"Я высказался после матча, выразив гнев и разочарование от того, что мы не добились результата, которого все мы желали".

"Те, кто знают меня, знают, что я живу футболом и делаю это со страстью, самоотдачей и огромным желанием побеждать. И когда дела идут не по-нашему, это ранит, особенно когда вы представляете клуб с историей и статусом "Манчестер Юнайтед".

"Мои слова отражают то, что я чувствую и как сильно я хочу видеть, чтобы этот клуб сражался за крупнейшие трофеи. Эти высокие стандарты являются частью моего видения футбола и ответственностью, которая связана с ношением этой футболки".

"Когда я говорю, что хочу большего, я говорю про амбиции, которыми все мы должны обладать, являясь частью этого клуба. Амбиции продолжать расти, становиться сильнее и иметь все, что необходимо для борьбы на высшем уровне. Таковы стандарты, которых все мы должны придерживаться, начиная с меня".

"Я знаю, что в первую очередь это мы, игроки, должны давать результат, и я первым беру на себя эту ответственность. Нам нужно быть еще требовательнее к себе и трудиться сообща, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед" на вершину".

"Я верю в своих партнеров по команде, нашего тренера и каждого, кто трудится, чтобы помогать этому клубу двигаться вперед. Я убежден, что единственный способ двигаться вперед заключается в том, чтобы трудиться сообща, с амбициями и самоотдачей".

"Моей целью с первого дня было побеждать, сражаться на высочайшем уровне и выкладываться без остатка ради этой эмблемы", — гласит заявление Мартинеса.





Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2026 08:00

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