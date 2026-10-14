Лисандро Мартинес раскритиковал руководство "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес обрушился с критикой на руководство своего клуба после поражения от испанского "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

Накануне вечером "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в Мадриде, причем свой второй гол пропустил, уже находясь вдесятером после удаления Лени Йоро.



После матча Мартинес пребывал в расстроенных чувствах, раскритиковав руководство "Юнайтед" за недостаточные инвестиции в состав в летнее трансферное окно.



"Очень слабая игра. Очень слабая. Мне нужно выбирать слова, но иногда это отражение того, что происходит с нашим клубом в данный момент".



"Мы великолепно провели прошлый сезон, и теперь мы ожидаем большего от людей сверху, мы ожидаем большего игроков, чтобы быть конкуретноспособными, потому что многие команды тоже приглашают много игроков. У "Атлетико" удивительная команда, и они заслужили одержать победу сегодня".



"Я ожидал больше инвестиций, 100 процентов. Я ожидал большего от нашего технического директора".



"Честно говоря, мы, игроки, должны делать больше, но также важно обладать сильным составом, чтобы быть готовыми к такого рода вечерам".



"Где требуется усиление? Усиление требуется в целом. В прошлом сезоне мы сделали все возможное, мы создали базу для строительства удивительной команды".



"Это расстраивает и вызывает разочарование, когда мы выходим сюда, а я не вижу, что моя команда пытается добиться хорошего результата".



"Наш тренер делает все возможное. Каждый сезон отличается. Вы не можете оставаться с тем, что было в прошлом сезоне. Команды изучают вашу игру, они знают каждую деталь, и если вы не изменитесь, в следующем сезоне у вас будут большие проблемы".



"Нельзя продолжать менять тренера снова, снова и снова. Как насчет других областей? Я не могу сказать больше".



"Сегодня вечером легко ткнуть пальцем в тренера, в игроков, но также нужно посмотреть на другие области", — сообщил Мартинес Amazon Prime.