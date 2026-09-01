"Брайтон" вышвырнул "Юнайтед" из Кубка Лиги

Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Брайтона" и вылетел из Кубка Лиги.

В воротах у "красных дьяволов" дебютировал Карл Дарлоу. Относительно дерби Манчестера в стартовом составе уцелели Диогу Далот, Юри Тилеманс и Маркус Рэшфорд.



Первый же опасный момент в матче обернулся голом. 19-летний Ши Лейси получил мяч на правом краю штрафной, чуть сместился назад к границе площадки и, этим высвободив себе пространство, пробил в притирку с ближней штангой — 1:0.



А уже на 10-й минуте случился второй гол хозяев. Удар Маркуса Рэшфорда был отражен голкипером, но мяч отскочил к Мейсону Маунту, который сразу же пробил с отскоком от газона — 2:0.



После столь бурного начала игра затихла, а моменты возникать перестали. Гости окончательно освоились, а перед самым уходом на перерыв сократили разницу в счете. После потери Беньямина Шешко последовала контратака, которую ударом с угла вратарской площади завершил Хараламбос Костулас — 2:1.



Во втором тайме "Юнайтед" продолжил играть столь же летаргично, за что поплатился на 65-й минуте. Паскаль Гросс воспользовался дырой в центре обороны соперника, одним движением убрал в сторону Лени Йоро и поразил ворота — 2:2.



Не успев опомниться, "дьяволы" пропустили еще. Костулас прострелил вдоль ворот с помощью рикошета от Нуссаира Мазрауи, а Максим Де Кейпер пробил в касание с близкого расстояния — 2:3.



Какого-либо финального штурма "Юнайтед" устроить не смог и имел лишь один реальный момент в концовке матча, но Рэшфорд не реализовал выход один на один с голкипером.



"Юнайтед" выключился из игры после своего второго гола и потерпел заслуженное поражение, которое только увеличивает давление на Майкла Кэррика.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" — 2:3 (2:1)



Голы: Лейси 8, Маунт 10 — Костулас 45, Гросс 65, Де Кейпер 69.



"Манчестер Юнайтед": Дарлоу, Далот, Йоро, Хевен, Мазраузи, Сантос (Майну 66), Тилеманс, Лейси (Мбемо 66), Маунт (Фернандеш 73), Рэшфорд (Кунья 80), Шешко (Зиркзее 66).



"Брайтон": Стил, Коштинья, Вушкович, Стрейк, Боскальи (Аяри 74), Андрес, Гросс, О'Райли (Гомес 66), Ялькуйе (Де Кейпер 66), Аджам (Кадиоглу 74), Костулас (Рюттер 82).



Предупреждения: Андрес, Аджам, Аяри, Де Кейпер.



"Эвертон" — "Вулверхэмптон" — 1:0 (0:0)



Гол: Алькарас 80.



"Ковентри" — "Астон Вилла" — 1:3 (1:2)



Голы: Торп 27 — Абрахэм 7, 59, Баркли 40.



"Флитвуд" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:0 (0:0)



Гол: Норрингтон-Дэвис 57 (авт).