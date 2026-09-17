Эмери: "У нас есть игроки впереди Гарначо"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что в данный момент вингер Алехандро Гарначо проигрывает конкуренцию другим игрокам.

Победа 1:3 над "Ковентри" в Кубке Лиги накануне стала третьим подряд матчем, когда Гарначо, будучи названным среди запасных, так и не вышел на поле.



В этим трех матчах Эмери произвел 14 замен, но шанса Гарначо так и не дал. Унаи чувствует, что в данный момент Джордж Хеммингс, Алиссон и Ибраим Мбайе лучше готовы, однако 22-летнему аргентинцу не нужно опускать руки.



"Он должен продолжать трудиться. Трудиться, трудиться, тренироваться, трудиться. А когда он сможет получить минуты, он должен постараться сыграть хорошо. Он прибавляет, но сейчас у нас есть игроки впереди него".



"Джордж играет великолепно. Алиссон тоже демонстрирует хорошее понимание и дает нам вещи, которые я хочу. Мбайе также хорошо реагирует. Мы хотим обладать командой с конкуренцией за места в составе и с игроками, которые играют в нашем стиле".



"Гарначо слегка отстает, учитывая некоторые обстоятельства в наш предсезонный период. Нужно проявить терпение и дать ему требуемое время", — цитирует Эмери The Athletic.