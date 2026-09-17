"Бавария" не собирается покупать Вирца

Немецкая "Бавария" пока не собирается покупать плеймейкера "Ливерпуля" Флориана Вирца.

На фоне не самой убедительной игры Вирца на старте нового сезона появились слухи, что "Бавария" может вернуться за Флорианом, борьбу за которого она проиграла "Ливерпулю" летом 2025.



Как сообщает Кристиан Фальк из Bild, "Бавария" по-прежнему высоко ценит Вирца, и клуб из Мюнхена будет первым на слуху, если экс-игрок "Байера" захочет вернуться в Бундеслигу.



Однако в данный момент "Бавария" не работает над приобретением Вирца и считает свой состав хорошо укомплектованным, а на позиции Флориана у главного тренера Венсана Компани есть Майкл Олисе.



Кроме того, и "Ливерпуль" еще далек от того, чтобы разочароваться в Вирце, и продавать 23-летнего игрока сборной Германии пока не планирует.