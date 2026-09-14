Судейский корпус признал, что гол Холанда в дерби Манчестера был засчитан ошибочно

Судейский корпус официально признал, что решение засчитать победный гол "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" было ошибкой.

Судьбу дерби Манчестера на "Олд Траффорд" накануне решил единственный гол Эрлинга Холанда на 60-й минуте. Норвежский нападающий на дальней штанге замкнул передачу партнера после того, как Энцо Фернандес не достал до мяча головой.



Изначально, объясняя решение засчитать гол Холанда, судейский корпус сообщил, что Фернандес, хоть и находился в положении вне игры, мяча не коснулся.



Спустя несколько часов после завершения матча, на фоне обрушившейся критики, до организации Ховарда Уэбба дошло, что бригада Майкла Оливера все-таки ошиблась, и офсайд Фернандеса никак нельзя считать пассивным, потому что Энцо повлиял и на голкипера, и на опекавшего его защитника.



По словам судейского корпуса, который произвел ребрендинг и с этого сезона именуется Pro Ref, в данном случае имела место "ошибка суждения", и "Юнайтед" уже были принесены извинения.



"Рефери в поле принял решение об офсайде у Эрлинга Холанда, что было проверено VAR, и оказалось, что игрок находился в правильном положении".



"Также было установлено, что в той же атаке Энцо Фернандес не сыграл по мячу, а следовательно любое нарушение правила офсайда является субъективным, однако в данном случае VAR не оценила вероятное влияние его положения и должна была рекомендовать пересмотр принятого в поле решения".



"Этим вечером мы связались с "Манчестер Юнайтед", чтобы признать ошибку суждения. Будет проведена проверка инцидента", — приводит заявление представителя судейского корпуса Sky Sports.



Добавим, защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес, который опекал Фернандеса в этой ситуации и потому оставил свободным Холанда, назвал решение засчитать гол "Сити" "несправедливым", а главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик признался, что "сбит с толку".