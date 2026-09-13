Лисандро Мартинес: "Возвращаемся домой с чувством несправедливости"

Лисандро Мартинес и Энцо Фернандес Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес считает, что гол нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда нельзя было засчитывать.

Именно гол Холанда решил судьбу дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в воскресенье (0:1). Эрлинг на дальней штанге замкнул прострел партнера.

Пока мяч двигался к дальней штанге, Энцо Фернандес пытался сыграть головой. И хотя "горожанин" не коснулся снаряда, Мартинес убежден, что в данном случае офсайд никак нельзя считать пассивным.

"Думаю, он (Фернандес) был в офсайде. Я не могу понять правила. Он там был! Я пошел за ним, потому что он был впереди меня.Поэтому Холанд оказался свободен сзади".

"Я хочу быть спокойным, но это так сложно. Каждый сезон арбитры приезжают к нам в клуб и проводят час, объясняя правила. Они выглядят так уверенно, делая это".

"Но когда доходит до матчей, и пять или шесть арбитров совершают такого рода ошибку в Премьер-Лиге, то это неприемлемо".

"Мы возвращаемся домой с чувством несправедливости", — сообщил Мартинес Sky Sports.





Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Мартинес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2026 22:00

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  1. yamateh 13.09.2026 22:52 # yamateh
    думаю здесь нужно стыдиться, ведь они были еще и в меньшинстве

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  2. gameboy 13.09.2026 22:31 # gameboy
    Вы дома играли, долбоеб

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