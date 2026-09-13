Лисандро Мартинес: "Возвращаемся домой с чувством несправедливости"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес считает, что гол нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда нельзя было засчитывать.

Именно гол Холанда решил судьбу дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в воскресенье (0:1). Эрлинг на дальней штанге замкнул прострел партнера.



Пока мяч двигался к дальней штанге, Энцо Фернандес пытался сыграть головой. И хотя "горожанин" не коснулся снаряда, Мартинес убежден, что в данном случае офсайд никак нельзя считать пассивным.



"Думаю, он (Фернандес) был в офсайде. Я не могу понять правила. Он там был! Я пошел за ним, потому что он был впереди меня.Поэтому Холанд оказался свободен сзади".



"Я хочу быть спокойным, но это так сложно. Каждый сезон арбитры приезжают к нам в клуб и проводят час, объясняя правила. Они выглядят так уверенно, делая это".



"Но когда доходит до матчей, и пять или шесть арбитров совершают такого рода ошибку в Премьер-Лиге, то это неприемлемо".



"Мы возвращаемся домой с чувством несправедливости", — сообщил Мартинес Sky Sports.