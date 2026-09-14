Кэррик "сбит с толку" решением засчитать гол Холанда

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик раскритиковал решение засчитать гол нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в ворота его команды.

Гол Холанда обеспечил "Сити" победу 0:1 в дерби Манчестера, однако Кэррик соглашается со своим защитником Лисандро Мартинесом насчет того, что офсайд Энцо Фернандеса, который пытался головой пробить по летевшему к Эрлингу мячу, нельзя было считать пассивным.



"Решение засчитать гол имело огромное значение. Я абсолютно сбит с толку этим решением".



"Если они так трактуют правила насчет влияния на игру, когда игрок в пяти метрах от ворот прыгает на мяч и почти до него добирается, то это ужасное решение".



"Думаю, мы были хороши, с началом второго тайма у нас стала получаться игра, Кобби (Майну) попал в штангу".



"Это просто было решение огромной важности. Мы даем арбитрам столько инструментов, экранов, людей в офисах, и когда они вытворяют такое, это по-настоящему тревожно".



"Думаю, у нас были действительно хорошие отрезки. Гол оказал огромное влияние, как и это решение. Мы могли создать больше, но это непросто, когда они обороняются в своей штрафной", — цитирует Кэррика Evening Standard.