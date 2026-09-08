Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

"Эвертон" героически ушел от поражения в матче с"Манчестер Юнайтед","Арсенал" победил одного из потенциальных конкурентов в чемпионской гонке, а"Тоттенхэм", наконец, набрал первое очко. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Цолис выделяется на фоне новичков



В матче, в котором "Арсенал" сумел отыграться и победить "Челси", новички обеих команд продемонстрировали немало ярких моментов. Тон игре задал Морган Роджерс, забивший красивый гол уже на второй минуте. Эми Мартинес получил не самый теплый прием при возвращении на "Эмирейтс": хотя он, наверняка, был расстроен тем, что не смог отразить удар Кая Хаверца, сравнявшего счет, аргентинский голкипер "синих" совершил несколько отличных сейвов — особенно впечатлил эпизод, когда он в эффектном прыжке помешал отличиться Букайо Саке.



Эзри Конса, впервые вышедший в стартовом составе "Арсенала", привел трибуны в восторг мощным подкатом, остановившим прорыв Роджерса в начале второго тайма. Этот эпизод стал украшением его уверенной игры.



Однако настоящим лидером на поле проявил себя Христос Цолис, терзавший оборону "Челси" своими фирменными финтами и стремительными проходами. Именно он выполнил диагональную передачу, которая благодаря дерзкому ложному движению Хаверца позволила Мартину Эдегору забить победный гол. Так Цолис записал на свой счет первую результативную передачу в Премьер-Лиге.



"Эвертону" необходима энергия Грилиша



За 25 минут до конца матча против "Манчестер Юнайтед" болельщики "Эвертона" получили повод для бурного ликования: на поле вернулся Джек Грилиш, вновь присоединившийся к команде на правах аренды из "Манчестер Сити".



Этот атакующий полузащитник неизменно пользуется всеобщей любовью благодаря своему стремлению радовать публику яркой игрой. Он мгновенно оживил действия хозяев, принявшись создавать опасные моменты буквально через несколько секунд после своего выхода на замену.



До этого "Эвертон" долгое время испытывал трудности в завершающей стадии атак, а Тьерно Барри оставался практически незаметным на поле. Если Дэвид Мойес хочет, чтобы его команда продолжила борьбу за место в верхней части турнирной таблицы, ему потребуется, чтобы Грилиш стал ключевой фигурой в созидании.



Скотт демонстрирует потенциал игрока сборной Англии



Если Томасу Тухелю требовалось напоминание о том, насколько хорош Алекс Скотт, то полузащитник "Борнмута" обеспечил это на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в субботу. 23-летний футболист читает игру чуть быстрее и лучше окружающих, а его великолепное умение выполнять передачи разного типа задавало тон матчу, который команда Марко Розе, казалось бы, должна была уверенно выигрывать после того, как повела со счетом 0:2 (причем Скотт поучаствовал в создании обоих голов).



И хотя главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле может быть доволен тем, что его команда не сдалась и благодаря голам Харви Барнса и Джейкоба Рэмси сумела вырвать ничью, на протяжении значительных отрезков матча его игроки не находили противоядия действиям Скотта.



Несомненно, дебют в главной сборной Англии уже не за горами. Предстоящие матчи Лиги Наций против Испании, Хорватии и Чехии станут для Тухеля идеальной возможностью вывести Скотта на международную арену, которой достоин его талант.



Арбелоа нужно найти решение проблем "Фулхэма" в обороне



Перспективы для Альваро Арбелоа выглядят неутешительно. Прежде лишь дважды в своей истории "Фулхэм" начинал сезон в высшем дивизионе с трех поражений подряд, и оба раза это заканчивалось вылетом (1951/52 и 2020/21).



Арбелоа постарался сосредоточиться на позитивных моментах после того, как его команда дважды упустила преимущество в матче с "Кристал Пэлас" и в итоге проиграла, пропустив решающий гол от Бена Чилуэлла. В атаке подопечные Арбелоа действовали опасно: Джош Кинг уже наладил взаимопонимание с летним новичком Гонсало Гарсией, хотя сам испанец и сыграл комичную роль в эпизоде ​​со вторым голом Тайрика Митчелла, сравнявшего счет.



А вот игра "Фулхэма" в обороне — это совсем другая история: высокая линия защиты, выбранная на матч с "Пэлас", раз за разом обнажала недостаток скорости у Йоакима Андерсена. Арбелоа необходимо найти решение этой проблемы до встреч с его бывшим клубом "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". "Мы знали, что этот месяц будет очень тяжелым", — сказал Арбелоа. — "Но я сказал своим игрокам, что он не определит исход всего сезона".



Гакпо добавляет креативности



В пятницу в Саффолке для "Ливерпуля" наметилось несколько позитивных моментов: Брадли Барколя продемонстрировал молниеносную скорость, выйдя на замену, Рональд Араухо надежно сыграл на проблемной позиции правого защитника, а Александер Исак вновь набрал ход, забив два отличных гола.



Больше всего похвал после матча удостоился Коди Гакпо. В летнее трансферное окно казалось, что он перейдет в "Манчестер Сити" или "Тоттенхэм", но он остался в команде и стал автором обеих результативных передач на Исака.



"Коди знает, как высоко мы его ценим", — отметил Андони Ираола. Подтвердившийся в субботу уход спортивного директора Ричарда Хьюза вызвал неоднозначные оценки его деятельности. В конечном счете, если Исак вернется к своей лучшей форме времен "Ньюкасла", это может оправдать решение заплатить за нападающего рекордную сумму в 125 миллионов фунтов.



Флориан Вирц, еще одно дорогостоящее приобретение Хьюза, продолжает получать столь же противоречивые отзывы. В матче против "Ипсвича" обратило на себя внимание то, что он 22 раза терял мяч. Именно Гакпо, к трансферу которого Хьюз не имел отношения, обеспечил "Ливерпулю" необходимую креативность в атаке.



"Брайтон" нашел очередной бриллиант



После ничьей "Брайтона" с "Лидсом" перед Фабианом Хюрцелером встал ряд вопросов — в частности вопрос о том, почему команде потребовался почти час, чтобы по-настоящему включиться в игру. Однако уже второй уикенд подряд главный тренер "Брайтона" с удовольствием отмечает блестящую игру Малика Ялькуйе.



В начале сезона этот 20-летний футболист был практически неизвестен даже болельщикам собственного клуба: после перехода из "Гетеборга" (сумма сделки составила около 6 млн. фунтов) в июле 2024 года он провел несколько сезонов в аренде — в "Штурме" и "Суонси".



С тех пор он успел выйти в стартовом составе в матчах против "Челси" и "Лидса", продемонстрировав отличную игру на позиции атакующего полузащитника. Хюрцелер отметил: "Он играет с огромной энергией и самоотдачей, хорош как при владении мячом, так и без него". Ранее тренер "Брайтона" указывал на необходимость улучшения физических данных игрока, и действительно — при своем росте 170 см Ялкуйе выглядит довольно миниатюрным.



При этом уверенность в себе, готовность вступать в единоборства и умение контролировать мяч на малом пространстве у ивуарийца не вызывают сомнений. Вполне возможно, что он станет очередным талантом, которого "Брайтон" выведет на высокий уровень и впоследствии продаст с огромной прибылью.



Де Дзерби доволен духом команды, но "Тоттенхэм" снова не забил



Накануне третьего подряд матча, в котором "Тоттенхэм" не смог забить, Роберто Де Дзерби пошутил, что накачанное телосложение Аллана Диксона могло бы помочь им создавать угрозу при стандартных положениях. Представитель "Тоттенхэма" по связям с игроками, зять Даниэля Леви, снова поднялся в иерархии после того, как "шпоры" впервые с сезона 1974/75 не смогли забить в трех первых матчах лиги.



Клуб потратил более 300 миллионов фунтов этим летом, и Сандро Тонали стал самым дорогим из новых приобретений, показав невыразительную игру на "Сити Граунд". Де Дзерби похвалил дух "шпор" в ничейном матче, что особенно ярко проявилось в дуэли Тонали с Даном Ндойе в первом тайме, завершившейся угловым ударом "Ноттингем Форест".



"Думаю, это будет рекламный ролик для Премьер-Лиги", — сказал главный тренер "Форест" Оливер Гласнер. "Именно этим славится лига, и это всем нравится".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru