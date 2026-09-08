Кьеза готов уйти из "Ливерпуля" в январе, если не будет играть больше

Федерико Кьеза Вингер Федерико Кьеза будет готов покинуть "Ливерпуль" в январе, если его ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону.

Возможность покинуть "Ливерпуль" была у Кьезы еще минувшим летом, однако Федерико решил остаться, чтобы попытаться произвести впечатление на нового главного тренера Андони Ираолу.

Кьеза надеялся, что с приходом Ираолы его ситуация улучшится, потому что Арне Слот, предшественник Андони, лишь однажды доверил Федерико место в стартовом составе "Ливерпуля" за весь прошлый сезон Премьер-Лиги.

Кьеза пропустил начало нового сезона, однако во время предстоящего международного перерыва Федерико должен возобновить тренировки.

Кьеза рассчитывает, что у него будут шансы проявить себя, иначе он будет готов уйти уже в январе, утверждает Football Insider. При этом в заявку "Ливерпуля" на общий этап Лиги Чемпионов 28-летний итальянец не попал.





Метки Кьеза, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2026 13:00

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  1. christina-milian 08.09.2026 13:38 # christina-milian
    Вряд ли он смог бы стать железным игроком основы хоть в одном клубе АПЛ.

    (ответить)

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