Макаллистеру "очень грустно" от того, что "Ливерпуль" не предлагает ему новый контракт

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заявил, что ему "очень грустно" из-за нежелания клуба предлагать ему новый контракт.

Макаллистер уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту с "Ливерпулем", который он представляет после своего перехода из "Брайтона" летом 2023.



Макаллистер невыразительно провел прошлый сезон, однако 27-летний аргентинец отбросил мысли о смене клуба и остался, а вот "Ливерпуль" от своих сомнений избавиться пока не может.



"Мог ли я уйти летом? Такая вероятность была. Как все знают, я был уведомлен о том, что клуб не в том положении, чтобы предложить мне новый контракт, от чего мне очень, очень грустно".



"Все могут видеть, что я каждый день выкладываюсь на 100 процентов ради этого футбольного клуба, на тренировках и в матчах. Конечно, у меня могут быть очень хорошие матчи, очень плохие матчи, как и у каждого. Но я всегда стараюсь изо всех сил".



"Я вижу, что Доминик (Собослаи) и Райан (Гравенберх) продлили свои контракты, и это очень радует меня, потому что они заслуживают этого, но в то же время мне немного грустно от того, что я не получил свой новый контракт".



"Конечно, время еще есть. Фанатам не нужно переживать, потому что я буду выкладываться на 100 процентов до своего последнего дня здесь".



"Посмотрим, что случится. У меня были варианты уйти этим летом, но я думаю, прямо сейчас я в правильном клубе, и я настроен выкладываться на 100 процентов ради этого клуба".



"Будут ли переговоры возобновлены? Возможно. Я не знаю. Это будет зависеть от того, как я буду играть на протяжении этого года. Они имеют право поступать таким образом, но я надеюсь их переубедить".



"Была ли названа причина, почему новый контракт не был предложен? Не особо. Со мной никаких прямых переговоров не было — этим занимался мой агент".



"Я не хочу говорить вещей, которые они никогда не произносили, но от своего агента я узнал, что они не в том положении, чтобы продлить меня".



"Это действительно грустно, потому что мы выиграли Премьер-Лигу вместе, мы пережили сложные времена вместе, и я всегда старался изо всех сил. Посмотрим, что случится, но, конечно, мне немного грустно из-за этого", — цитирует Макаллистера Sky Sports.