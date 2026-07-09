МЮ раскрыл местоположение своего нового стадиона

"Манчестер Юнайтед" официально раскрыл местоположение своего нового стадиона на 100,000 мест.

Только в прошлом месяце "Юнайтед" приобрел прилегающий к "Олд Траффорд" участок земли, необходимый для строительства нового стадиона стоимостью около 2 миллиардов фунтов.



В четверг "Юнайтед" выступил с еще одним "апдейтом", объявив, что новый стадион будет располагаться примерно в 350 метрах к северо-западу от существующего.



Новая арена станет сердцем Стадионного района (Stadium District), в котором "Юнайтед" устроит комплексный редевелопмент, создав 48,000 новых локальных рабочих мест и построив 15,000 новых домовладений.







