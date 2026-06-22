"Юнайтед" купил землю для строительства нового стадиона

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении участка земли, необходимого для строительства нового стадиона на 100,000 мест.

Речь идет о территории в 25 акров (10 га) в 350 метрах к северо-западу от "Олд Траффорд", нынешнего стадиона "Юнайтед".



Эту землю "Юнайтед" приобрел у компании Indurent, ведущего провайдера индустриальных площадей в Великобритании. Сумма сделки не разглашается.



Таким образом, "Юнайтед" сделал еще один шаг к обретению самой большой спортивной арены в стране стоимостью около 2 миллиардов фунтов.



Проект по строительству нового стадиона также предусматривает редевелопмент прилегающей территории и возведение жилья по доступной цене. "Юнайтед" планирует создать 48,000 новых рабочих мест локально и 90,000 в стране, добавив британской экономике более 7 млрд. фунтов ежегодно.