Тухель не будет давать игрокам сборной Англии "Виагру"
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель опроверг слухи о том, что его игрокам было разрешено принимать "Виагру" перед матчем Чемпионата Мира против Мексики.
Матч 1/8 финала против Мексики будет сыгран на стадионе "Ацтека", в преддверии чего появилась информация о том, что английские игроки получили зеленый свет на употребление "Виагры", дабы легче адаптироваться к условиям высокогорья.
Однако на предматчевой пресс-конференции Тухель заверил, что его команда не будет использовать этот медицинский препарат.
"До меня не доходила такая информация. Это неправда", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
При этом полузащитник англичан Джордан Хендерсон не упустил возможность пошутить, когда его спросили о том, как команда привыкает к высокогорью.
"Ну, "Виагра" помогает... Я шучу, это шутка", — заявил Хендерсон.
05.07.2026 11:00
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