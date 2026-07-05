Тухель не будет давать игрокам сборной Англии "Виагру"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель опроверг слухи о том, что его игрокам было разрешено принимать "Виагру" перед матчем Чемпионата Мира против Мексики.

Матч 1/8 финала против Мексики будет сыгран на стадионе "Ацтека", в преддверии чего появилась информация о том, что английские игроки получили зеленый свет на употребление "Виагры", дабы легче адаптироваться к условиям высокогорья.



Однако на предматчевой пресс-конференции Тухель заверил, что его команда не будет использовать этот медицинский препарат.



"До меня не доходила такая информация. Это неправда", — цитирует Тухеля Daily Mirror.



При этом полузащитник англичан Джордан Хендерсон не упустил возможность пошутить, когда его спросили о том, как команда привыкает к высокогорью.



"Ну, "Виагра" помогает... Я шучу, это шутка", — заявил Хендерсон.