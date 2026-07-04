Игрокам сборной Англии разрешили употребить "Виагру" перед матчем с Мексикой

Игроки сборной Англии получили зеленый свет на использование "Виагры", чтобы лучше подготовиться к матчу 1/8 финала Чемпионата Мира против Мексики.

В ближайшее воскресенье англичане сыграют против Мексики на стадионе "Ацтека", который располагается на высоте в 2,240 метров над уровнем моря.



Главный тренер англичан Томас Тухель уже выразил опасения насчет того, как его команда адаптируется к высокогорью, и помочь в этом родоначальникам футбола может медицинский препарат, прежде всего известный как средство для лечения эректильной дисфункции у мужчин.



Помимо своего основного назначения, "Виагра" расширяет кровеносные сосуды в легких, блокируя сужающий их фермент, что важно в условиях высокогорья.



Разреженная атмосфера и низкая концентрация кислорода затрудняют циркуляцию кислорода по организму и поддержание выносливости, поэтому "Виагра" снижает кровяное давление в легких и противодействует чувствую ранней усталости и головокружению из-за высоты.



Как отмечает talkSPORT, "Виагра" не значится в списке запрещенных препаратов ВАДА, поэтому для сборной Англии не будет никаких последствий из-за ее употребления.