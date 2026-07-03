"Халл" улучшил предложение по Эмерсонну

Новичок Премьер-Лиги "Халл" улучшил до 26 миллионов евро (22.3 млн. фунтов) свое предложение о покупке нападающего французской "Тулузы" Эмерсонна.

Как сообщает Sky Sports, изначально "Халл" предлагал за Эмерсонна 17.3 млн. фунтов, но эта сумма не устроила "Тулузу".



Эмерсонн, забивший семь голов в 32 матчах минувшего сезона, вызывает интерес и у некоторых других клубов Премьер-Лиги, включая "Ипсвич".



Помимо 21-летнего бразильца, "Халл" также охотится за центральным защитником "Лилля" Александро, который сыграл 123 матча за французский клуб в течение четырех последних лет.