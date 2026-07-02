"Брайтон" купил Свободу
"Брайтон" объявил о приобретении центрального защитника итальянской "Венеции" Михаэля Свободы.
27-летний Свобода, чей трансфер оценивается в 4.3 млн. фунтов, заключил с "Брайтоном" контракт на четыре года.
Прямо сейчас Свобода представляет сборную Австрии на Чемпионате Мира, поэтому к "чайкам" Михаэль присоединится позже этим летом.
Свобода выступал за "Венецию" с 2020 года, в минувшем сезоне отпраздовав с итальянской командой завоевание титула Серии Б.
"Михаэль провел великолепный сезон за "Венецию" и привел их к титулу лиги в качестве капитана. Он обладает рядом качеств, которые, как мы уверены, позволят ему хорошо адаптироваться к тому, как мы играем с мячом и без мяча".
"Он также добавит конкуренции в зоне, которую мы стремимся укрепить. Целый ряд клубов охотились за ним этим летом, поэтому я очень рад, что он выбрал перейти в "Брайтон", — сообщил главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер.
02.07.2026 16:00
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пидорашкам такое даже за бабки недоступно))
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