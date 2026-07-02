"Брайтон" купил Свободу

"Брайтон" объявил о приобретении центрального защитника итальянской "Венеции" Михаэля Свободы.

27-летний Свобода, чей трансфер оценивается в 4.3 млн. фунтов, заключил с "Брайтоном" контракт на четыре года.



Прямо сейчас Свобода представляет сборную Австрии на Чемпионате Мира, поэтому к "чайкам" Михаэль присоединится позже этим летом.



Свобода выступал за "Венецию" с 2020 года, в минувшем сезоне отпраздовав с итальянской командой завоевание титула Серии Б.



"Михаэль провел великолепный сезон за "Венецию" и привел их к титулу лиги в качестве капитана. Он обладает рядом качеств, которые, как мы уверены, позволят ему хорошо адаптироваться к тому, как мы играем с мячом и без мяча".



"Он также добавит конкуренции в зоне, которую мы стремимся укрепить. Целый ряд клубов охотились за ним этим летом, поэтому я очень рад, что он выбрал перейти в "Брайтон", — сообщил главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер.