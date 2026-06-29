"Челси" обрушился с критикой на Мареску

"Челси" обрушился с критикой на своего бывшего главного тренера Энцо Мареску после назначения того в "Манчестер Сити".

В понедельник "Сити" подтвердил назначение Марески, выплатив "Члеси" компенсацию в 17 миллионов фунтов.



Также "Челси" получил компенсацию и от самого Марески, который посреди прошлого сезона вдруг отказался выполнять свои обязанности.



"Осенью прошлого года клуб был уведомлен нашим главным тренером о том, что ему может предоставиться возможность сменить Хосепа Гвардиолу в конце сезона. Для нас стало очевидно, что у него есть сильное желание занять место Гвардиолы и что он решительно настроен воспользоваться этой возможностью, несмотря на долгосрочный контракт, который он не имел права расторгнуть".



"В декабре 2025 наш тренер неожиданно и внезапно покинул свой пост. Разумеется, мы испытывали разочарование, потому что чувствовали, что его голова и сердце сосредоточены на другом клубе и другой возможности, несмотря на то, что он прибыл в "Челси" лишь годом ранее".



"Никакой клуб не хочет менять тренера посреди сезона. Однако в свете его решения не продолжать исполнять свои обязанности в остатке сезона, у клуба не осталось выбора, кроме как защитить наших игроков, наших болельщиков и эмблему, приняв его отставку".



"В сложившихся обстоятельствах и с учетом взаимного уважения двух клубов, было достигнуто конфиденциальное соглашение с "Манчестер Сити", включающее выплату компенсации. Конфиденциальное соглашение было также достигнуто с нашим бывшим тренером о том, что он выплатит компенсацию".



"Наш взор устремлен на новый сезон, и в лице Хаби Алонсо мы обладаем главным тренером, который обладает исключительным футбольным мышлением и является профессионалом с высочайшей порядочностью. У него есть все качества, чтобы принести успех, которого болельщики клуба заслуживают и ожидают", — гласит заявление "Челси".