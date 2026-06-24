"Комо" сделал предложение по Трево Чалобе

Трево Чалоба Итальянский "Комо" направил официальное предложение о покупке защитника "Челси" Трево Чалобы.

Заняв четвертое место в Серии А и выйдя в Лигу Чемпионов, сейчас "Комо" ищет усиление под элитный европейский турнир.

Несмотря на ограниченный бюджет, бывший полузащитник "Челси", а ныне главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас, решил попытаться заполучить Чалобу, сообщает журналист Фабрицио Ромаено.

Чалоба вызывает интерес у целого ряда клубов из Премьер-Лиги и за ее пределами, включая "Интер", однако прямо сейчас 26-летний защитник сосредоточен на выступлении за сборную Англии на Чемпионате Мира.





Метки Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2026 22:00

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  1. dembo 24.06.2026 22:08 # dembo
    Меньше 35 евро не продадут.

    Комо...там абы 20 кинули.
    Адьос

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