"Комо" сделал предложение по Трево Чалобе

Итальянский "Комо" направил официальное предложение о покупке защитника "Челси" Трево Чалобы.

Заняв четвертое место в Серии А и выйдя в Лигу Чемпионов, сейчас "Комо" ищет усиление под элитный европейский турнир.



Несмотря на ограниченный бюджет, бывший полузащитник "Челси", а ныне главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас, решил попытаться заполучить Чалобу, сообщает журналист Фабрицио Ромаено.



Чалоба вызывает интерес у целого ряда клубов из Премьер-Лиги и за ее пределами, включая "Интер", однако прямо сейчас 26-летний защитник сосредоточен на выступлении за сборную Англии на Чемпионате Мира.