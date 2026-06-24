Челси" заинтересован в покупке Хакобо Рамона

"Челси" заинтересован в приобретении защитника итальянского "Комо" Хакобо Рамона.

По информации The Athletic, у "Челси" есть четыре или пять целей по укреплению позиции центрального защитника, включая упоминавшегося ранее Максанса Лакруа из "Кристал Пэлас".



Также в этом списке значится Рамон, который сыграл 37 матчей за "Комо" в минувшем сезоне и помог команде Сеска Фабрегаса занять четвертое место в Серии А, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.



Вообще, Рамон является продуктом академии "Реала", за первую команду которого он дебютировал в январе 2025. Впоследствии 21-летний испанец сыграл еще пять матчей за "сливочных", а прошлым летом был продан в "Комо" за 2.5 млн. евро (2.2 млн. фунтов).



При этом "Реалу" положена доля в 50 процентов от последующей перепродажи Рамона, а также клуб из Мадрида сохраняет опцию обратного выкупа Хакобо.



Рамон поиграл у Хаби Алонсо, нового главного тренера "Челси", в академии "Реала" в сезоне 2018/19.