"Реал" согласовал покупку Кукурельи

Испанский "Реал" достиг принципиальной договоренности с "Челси" о приобретении защитника Марка Кукурельи.

Кукурелья выступает за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" летом 2022 за 62 миллиона фунтов, включая бонусы. Марк утвердился ключевым игроком "синих", однако разочаровывающий сезон навел его на мысли о смене клуба.



Только на днях Кукурелья заявил, что счастлив в "Челси", также оказавшись обсуждать интерес "Барселоны" и "Атлетико", куда его сватали прежде всего.



Однако за последние 24 часа все изменилось. Как утверждают журналисты Бен Джейкобс и Фабрицио Романо, после переизбрания Флорентино Переса на должность президента и возвращения Жозе Моуриньо на тренерский мостик "Реал" быстро согласовал трансфер Кукурельи.



"Реал" уже договорился как с "Челси" о компенсации за Кукурелью, так и с самим Марком об условиях личного контракта до 2032 года. Сделка будет оформлена в начале предстоящей недели.



Ожидается, что трансферная стоимость 27-летнего игрока сборной Испании составит 60 млн. евро (51.8 млн. фунтов), включая 5 млн. евро в виде бонусов (4.3 млн. фунтов).