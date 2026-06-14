"Реал" согласовал покупку Кукурельи

Марк Кукурелья Испанский "Реал" достиг принципиальной договоренности с "Челси" о приобретении защитника Марка Кукурельи.

Кукурелья выступает за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" летом 2022 за 62 миллиона фунтов, включая бонусы. Марк утвердился ключевым игроком "синих", однако разочаровывающий сезон навел его на мысли о смене клуба.

Только на днях Кукурелья заявил, что счастлив в "Челси", также оказавшись обсуждать интерес "Барселоны" и "Атлетико", куда его сватали прежде всего.

Однако за последние 24 часа все изменилось. Как утверждают журналисты Бен Джейкобс и Фабрицио Романо, после переизбрания Флорентино Переса на должность президента и возвращения Жозе Моуриньо на тренерский мостик "Реал" быстро согласовал трансфер Кукурельи.

"Реал" уже договорился как с "Челси" о компенсации за Кукурелью, так и с самим Марком об условиях личного контракта до 2032 года. Сделка будет оформлена в начале предстоящей недели.

Ожидается, что трансферная стоимость 27-летнего игрока сборной Испании составит 60 млн. евро (51.8 млн. фунтов), включая 5 млн. евро в виде бонусов (4.3 млн. фунтов).





Метки Кукурелья, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2026 20:00

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  1. dembo 14.06.2026 20:11 # dembo
    Ладно, я манал ету куйню смотреть.
    5-0льси буде

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  2. quavo 14.06.2026 20:10 # quavo
    Конате , кукурелия и самое главное иоур ньо)) ебать среал говнище ебаное

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  3. dembo 14.06.2026 20:08 # dembo
    Бизнескар в своем стиле впарил.
    Енцо за 100+ на очереди
    Но замены нцжны достойные...хато ето пока не то пальто, не на стабильную игру в основе.

    По хорошему куку еще бы 1-2 сезона дал, ему 28. Но понимаю, что через 2 года он и 30 не будет стоить. Тем более он как и енцо выразил желание уйти. Держать насильно того, кто хочет уйти бессмыслено.



    Бизнескар завелся, врум врум) идем на рекорд в етом году!

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  4. pozitiv4ik 14.06.2026 20:06 # pozitiv4ik
    на нового гиттенса хватит

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  5. andrey-afanasiev 14.06.2026 20:01 # andrey-afanasiev
    https://ibb.co/kpK3qmk Вот так выглядит dexter.

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