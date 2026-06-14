"Реал" согласовал покупку Кукурельи
Испанский "Реал" достиг принципиальной договоренности с "Челси" о приобретении защитника Марка Кукурельи.
Кукурелья выступает за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" летом 2022 за 62 миллиона фунтов, включая бонусы. Марк утвердился ключевым игроком "синих", однако разочаровывающий сезон навел его на мысли о смене клуба.
Только на днях Кукурелья заявил, что счастлив в "Челси", также оказавшись обсуждать интерес "Барселоны" и "Атлетико", куда его сватали прежде всего.
Однако за последние 24 часа все изменилось. Как утверждают журналисты Бен Джейкобс и Фабрицио Романо, после переизбрания Флорентино Переса на должность президента и возвращения Жозе Моуриньо на тренерский мостик "Реал" быстро согласовал трансфер Кукурельи.
"Реал" уже договорился как с "Челси" о компенсации за Кукурелью, так и с самим Марком об условиях личного контракта до 2032 года. Сделка будет оформлена в начале предстоящей недели.
Ожидается, что трансферная стоимость 27-летнего игрока сборной Испании составит 60 млн. евро (51.8 млн. фунтов), включая 5 млн. евро в виде бонусов (4.3 млн. фунтов).
14.06.2026 20:00
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Ладно, я манал ету куйню смотреть.
5-0льси буде
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Конате , кукурелия и самое главное иоур ньо)) ебать среал говнище ебаное
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Бизнескар в своем стиле впарил.
Енцо за 100+ на очереди
Но замены нцжны достойные...хато ето пока не то пальто, не на стабильную игру в основе.
По хорошему куку еще бы 1-2 сезона дал, ему 28. Но понимаю, что через 2 года он и 30 не будет стоить. Тем более он как и енцо выразил желание уйти. Держать насильно того, кто хочет уйти бессмыслено.
Бизнескар завелся, врум врум) идем на рекорд в етом году!
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на нового гиттенса хватит
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https://ibb.co/kpK3qmk Вот так выглядит dexter.
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