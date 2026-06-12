Кукурелья счастлив в "Челси"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья заверил, что он счастлив в своем клубе.

Еще в концовке этого сезона появились слухи о том, что Кукурелья может покинуть "Челси" летом. Марка сватают в "Манчестер Сити", а также "Барселону" и "Атлетико".



Однако Кукурелья уверяет, что счастлив в "Челси", вдобавок прямо сейчас 27-летний игрок сборной Испании думает только о выступлении на Чемпионате Мира.



"Я счастлив там, где я нахожусь. Я сказал своему окружению ничего мне не говорить сейчас, я не хочу ничего знать".



"Барселона" или "Атлетико"? Следующий вопрос!" — цитирует Кукурелью Football.London.