Де Дзерби открыт к работе в "Тоттенхэме"
Бывший главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби открыт к работе в "Тоттенхэме", если "шпоры" смогут избежать вылета из Премьер-Лиги.
В этот международный перерыв боссам "Тоттенхэма" предстоит принять решение насчет своего временного тренера Игора Тудора, который так и не смог стабилизировать результаты "шпор".
По информации The Telegraph, даже если Тудор избежит увольнения в эту паузу, Игор не останется в "Тоттенхэме" — в следующем сезоне у "шпор" точно будет новый тренер.
Фаворитами на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма" являются Маурисио Почеттино, который летом выступит со сборной США на ЧМ-2026, и Де Дзерби, который находится без работы после расставания с "Марселем" в январе.
И хотя Де Дзерби все еще может стать кандидатом для "Ливерпуля", если "красные" попрощаются с Арне Слотом, и "Манчестер Юнайтед", но Де Дезрби открыт к работе с "Тоттенхэмом" при условии, что "шпоры" останутся в Премьер-Лиге.
23.03.2026 21:00
Если Шпоры выживут в АПЛ.
Для провалившихся переходным он как раз подходит, чтобы в район 6-8 места поднять команду. В способности этого дяди стабильно выводить команду в ЛЧ на уровне АПЛ большие сомнения.
