Бывший главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби открыт к работе в "Тоттенхэме", если "шпоры" смогут избежать вылета из Премьер-Лиги.

В этот международный перерыв боссам "Тоттенхэма" предстоит принять решение насчет своего временного тренера Игора Тудора, который так и не смог стабилизировать результаты "шпор".



По информации The Telegraph, даже если Тудор избежит увольнения в эту паузу, Игор не останется в "Тоттенхэме" — в следующем сезоне у "шпор" точно будет новый тренер.



Фаворитами на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма" являются Маурисио Почеттино, который летом выступит со сборной США на ЧМ-2026, и Де Дзерби, который находится без работы после расставания с "Марселем" в январе.



И хотя Де Дзерби все еще может стать кандидатом для "Ливерпуля", если "красные" попрощаются с Арне Слотом, и "Манчестер Юнайтед", но Де Дезрби открыт к работе с "Тоттенхэмом" при условии, что "шпоры" останутся в Премьер-Лиге.