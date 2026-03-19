Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

"Арсенал" вырвал победу в матче с "Эвертоном" благодаря активности 16-летнего Макса Доумана, "Манчестер Сити" не сумел справиться с обороной "Вест Хэма", а "Тоттенхэм", наконец, прервал свое падение при Игоре Тудоре. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





"Арсенал" может дарить шоу, Артета — неординарные решения



"Скучный, скучный "Арсенал" — так скандировали в сторону VIP-ложи некоторые болельщики клуба, уходя после финального свистка в матче с "Эвертоном", который стал по-настоящему знаменательным событием для 16-летнего Макса Доумана.



Где же скука, когда 16-летний подросток бегает от штрафной до штрафной, чтобы стать самым молодым автором гола в истории Премьер-Лиги и на последней минуте закрепить победу своей команды? Это был просто великолепный вечер для юниора и ответ Микеля Артеты всем, кто называет его команду скучной и предсказуемой.



Когда казалось, что очень грамотно защищающийся "Эвертон" не удастся пройти, и "Арсенал" ждет потеря очков, разницу для "канониров" сделал тот, от кого этого никто не ждал — школьник из академии, продемонстрировавший ровно те качества, которые были необходимы, чтоб сломить сопротивление "ирисок". Это было совсем не "скучное" решение Артеты и совсем не скучная развязка.



Викарио вернул свой авторитет, несмотря на очередную ошибку



Несложно сказать, что у "Тоттенхэма" проблемы с вратарями. Антонин Кински вышел на поле в выездном матче против "Атлетико" именно потому, что Игор Тудор засомневался в Гульельмо Викарио.



Вернувшись в стартовый состав на "Энфилде", Викарио не проявил себя с лучшей стороны при первом голе "Ливерпуля". Доминик Собослаи хорошо исполняет штрафные удары — четверть из 16 забитых в этом сезоне в Премьер-Лиге голов со штрафных принадлежит ему, но ему приходилось пробивать выдающимся образом, чтобы обыграть таких вратарей, как Давид Райя и Джанлуиджи Доннарумма. Его же удар в воскресенье был не слишком далек от центра, и Викарио должен был его отражать, но его итальянца подвела слабая реакция.



Но Викарио собрался и совершил исключительный сейв, переведя удар Коди Гакпо в штангу. Он и остальные игроки крепкой, пусть и импровизированной, обороны "Тоттенхэма" обеспечили команде фундамент для возвращения в игру. Летом "Тоттенхэм" может обратиться на трансферный рынок, чтобы подписать более надежного вратаря, но до тех пор им нужен Викарио, чтобы совершать важные спасения в ключевые моменты в борьбе за выживание — у Кински вряд ли будет еще один шанс.



Кэррик не хочет терять "короля ассистов" Бруну Фернандеша



После того, как Бруну Фернандеш украсил победу "Манчестер Юнайтед" двумя голевыми передачами (его 100-й "ассист" во всех турнирах и 16-й в этом сезоне Премьер-Лиги, что является клубным рекордом), Майкла Кэррика спросили, останется ли капитан команды, который прошлым летом едва не уехал в Саудовскую Аравию.



"Он, безусловно, тот игрок, которого мы не хотим терять, но мне сложно говорить о чем-то большем", — сказал временный тренер.



"Мы рады, что он у нас есть. На протяжении долгого времени Бруну доказывал, насколько он важен в решающие моменты. Он всегда на высоте, выкладывается на тренировках и в матчах. На него всегда можно положиться. Это действительно ценное качество. Он пережил здесь взлеты и падения, но это никогда не сломило его. Сегодня он был на поле и решил исход матча".



Защита — опора "молотобойцев" в борьбе за выживание



Приход Акселя Дисаси, взятого в аренду у "Челси", положительно повлиял на оборону "Вест Хэма", но не стоит недооценивать и прогресс других центральных защитников команды. Жан-Клер Тодибо, наконец-то, демонстрирует, почему его считали одним из самых многообещающих защитников Европы перед переходом в "Барселону" в 2019 году.



Француз провел серию хороших матчей и сейчас выглядит лучше, чем когда-либо. Он отлично сыграл в поединке против "Манчестер Сити", который закончился вничью. "Вест Хэм" вышел на поле с пятеркой защитников, причем Константинос Мавропанос присоединился к Дисаси и Тодибо в центре.



Мавропанос в основном разочаровывал с момента своего прихода в 2023 году. Он слишком часто оказывался рядом с местом происшествия. Но Нуну Эшпириту Санту поработал с греческим защитником, и Мавропанос ответил несколькими смелыми выступлениями. Он сравнял счет с "Сити", но настоящим моментом матча стал его блок мощного удара Эрлинга Холанда в концовке встречи. Если "Вест Хэм" спасется в этом сезоне, не в последнюю очередь это будет благодаря надежной обороне, которая помогает оставаться в игре до последнего.



Нгумоа произвел хорошее впечатление в неудачном матче "Ливерпуля"



Да, Арне Слот, наверное, думал об ответном матче против "Галатасарая", когда подбирал состав на встречу с "Тоттенхэмом", но это не значит, что Рио Нгумоа не заслужил своего первого выхода в стартовом составе в Премьер-Лиге.



17-летний игрок остается в обойме первой команды с момента своего сказочного победного гола против "Ньюкасла" в августе и продолжает появляться на поле в качестве запасного. Но пробиться в стартовый состав "Ливерпуля" в престижном воскресном матче — это важная веха для юниора.



С Мохамедом Салахом и Уго Экитике на скамейке запасных и Федерико Кьезой, который едва ли получил шанс проявить себя, выступление Нгумоа на "Энфилде" было достойно опытного профессионала. Его главные достоинства — точный контроль мяча и взрывная смена темпа, к тому же он не боится бить по воротам. Во втором тайме он заставил Гульельмо Викарио потрудиться, нанеся сложный удар, а буквально через мгновение пробил мимо ворот. Слот теперь знает, что может доверять этому юному игроку с самого начала матча.



Проблемы "Пэлас" в атаке — из-за неоптимального выбора



"Кристал Пэлас" забил всего 14 голов на своем стадионе в 15 домашних матчах Премьер-Лиги в этом сезоне, что является вторым худшим показателем в дивизионе после "Ноттингем Форест", и команде Оливера Гласнера действительно с трудом удается создавать голевые моменты.



После очередного нулевого результата в матче с кипрским АЕКом посреди недели "Пэлас" явно не хватало идей в игре против "Лидса" после удаления Габриэля Гудмундссона в конце первого тайма, и терпение болельщиков в южном Лондоне на исходе.



Болельщики "Пэлас" хотели бы, чтобы Гласнер поставил впереди новичка Йоргена Ларсена, купленного за 48 миллионов фунтов, в паре с Жан-Филиппом Матета, но ключом к разблокированию атаки команды может стать поиск места для Йереми Пино, который демонстрирует больше тонкости, чем Эванн Гессан или Исмаила Сарр.



Для Ираолы приближается день принятия решения



Андони Ираола проделал потрясающую работу в "Борнмуте", внедрив быстрый и агрессивный стиль игры, за которым интересно наблюдать. Но поскольку его контракт истекает в конце сезона, ему предстоит принять решение: достаточно ли он счастлив на своем месте, или же ему хочется попробовать свои силы на более высоком уровне?



Однако не только ему нужно об этом подумать, но и его потенциальным новым работодателям. Неудача "Борнмута" в матче с "Бернли" не стала неожиданностью, учитывая, что из последних 10 матчей во всех турнирах "вишенки" выиграли лишь два. Вопрос в том, был ли уход Антуана Семеньо последним ударом для команды, которая прошлым летом потеряла Дина Хейсена, Милоша Керкеза и Илью Забарного, или же подопечные Ираолы стали слишком предсказуемыми.



И даже если это первое, то Ираола стал жертвой обстоятельств и собственного успеха, остается сомнение, что его модель игры может быть масштабирована, чтобы подойти команде, стремящейся к контролю, а не к хаосу. У него заканчивается время, чтобы опровергнуть это.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru