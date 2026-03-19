Йоргенсен перенес операцию на пахе

Голкипер "Челси" Филип Йоргенсен перенес операцию на паховой области.

Йоргенсен, которого связывали с переходом в "Вест Хэм" и "Бешикташ" в зимнее трансферное окно, получил шанс произвести впечатление на главного тренера Лиама Росеньора во время выезда к ПСЖ на прошлой неделе.



Йоргенсен своим шансом не воспользовался, совершив результативную ошибку при счете 2:2 в Париже, где "Челси" в итоге потерпел поражение 5:2 и оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов.



Дополнительным разочарованием для Йоргенсена стала травма паха. Как сообщает BBC, 23-летний датчанин был прооперирован в Мюнхене и вернется в строй после международного перерыва.