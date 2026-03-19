"Тоттенхэм" собирает информацию насчет Ади Хюттера

"Тоттенхэм" задумывается о приглашении бывшего главного тренера французского "Монако" Ади Хюттера.

"Тоттенхэм" продемонстрировал обнадеживающий футбол в двух последних матчах при Игоре Тудоре, против "Атлетико" и "Ливерпуля", однако угроза для временного тренера "шпор" лишиться работы раньше окончания сезона еще не миновала, особенно в свете приближения международного перерыва.



Как сообщает журналист Руди Галетти в эксклюзивном материале, "Тоттенхэм" рассматривает Хюттера в качестве возможной замены Тудору или прямо сейчас, или после окончания сезона. "Шпоры" уже собирают информацию насчет австрийца Адольфа.



В данный момент Хюттер находится без клуба, в октябре покинув "Монако", с которым он занял третье место в Лиге 1 в прошлом сезоне. Прежде Ади также тренировал менхенгладбахскую "Боруссию", "Айнтрахт", "Янг Бойз" и австрийский "Ред Булл".



Хюттер признавался Тренером Года в Бундеслиге в сезонах 2018/19 и 2020/21, а игровой стиль Ади считается атакующим и интересным зрителю.