"Тоттенхэм" собирает информацию насчет Ади Хюттера

Ади Хюттер "Тоттенхэм" задумывается о приглашении бывшего главного тренера французского "Монако" Ади Хюттера.

"Тоттенхэм" продемонстрировал обнадеживающий футбол в двух последних матчах при Игоре Тудоре, против "Атлетико" и "Ливерпуля", однако угроза для временного тренера "шпор" лишиться работы раньше окончания сезона еще не миновала, особенно в свете приближения международного перерыва.

Как сообщает журналист Руди Галетти в эксклюзивном материале, "Тоттенхэм" рассматривает Хюттера в качестве возможной замены Тудору или прямо сейчас, или после окончания сезона. "Шпоры" уже собирают информацию насчет австрийца Адольфа.

В данный момент Хюттер находится без клуба, в октябре покинув "Монако", с которым он занял третье место в Лиге 1 в прошлом сезоне. Прежде Ади также тренировал менхенгладбахскую "Боруссию", "Айнтрахт", "Янг Бойз" и австрийский "Ред Булл".

Хюттер признавался Тренером Года в Бундеслиге в сезонах 2018/19 и 2020/21, а игровой стиль Ади считается атакующим и интересным зрителю.





Автор mihajlo   

Дата 19.03.2026 17:00

  1. ray-black 19.03.2026 17:33 # ray-black
    Да какой нафиг Хюттер. Только если в конце десятки претендентов. Только если вдруг вылетим, то всякие экзотические варианты станут более реальными.

