"Сити" не смог дожать "Вест Хэм"

Константинос Мавропанос "Манчестер Сити" потерял два очка в выездном противостоянии с "Вест Хэмом", ничьей 1:1 приблизив чемпионство "Арсенала".

Из-за травмы "молотобойцы" недосчитались Крисенсио Саммервилла. Вместо него и Каллума Уилсона вышли Константинос Мавропанос и Пабло Фелипе.

По сравнению с выездом в Мадрид посреди недели наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел три перестановки в старте, оказав доверие Матеушу Нунешу, Райану Аит-Нури и Омару Мармушу, которые заменили Рубена Диаша, Жереми Доку и Савиньо.

С самого начала матча "Вест Хэм" играл без мяча и практически не покидал свою половину поля, однако "Сити" не имел явных моментов забить.

Чтобы открыть счет, гостям хватило первого же шанса. На 31-й минуте Бернарду Силва, оказавшись на левом краю штрафной, мягко забросил мяч за шиворот голкиперу — 0:1.

Однако хозяева сразу же ответили своим голом. Джанлуиджи Доннарумма ошибся на выходе при подаче углового, а Мавропанос головой с отскоком от перекладины отправил мяч в ворота — 1:1.

"Горожане" словно растерялись и в остатке первого тайма наиграли лишь на удар низом Антуана Семеньо — рядом со штангой.

После перерыва "Вест Хэм" ушел в глухую оборону, не оставляя сопернику свободного пространства. Моменты у "Сити" имели Эрлинг Холанд и Нунеш, однако Мадс Хермансен оба раза спасал свою команду.

Также за "молотобойцев" однажды сыграла перекладина, еще раз Марк Гехи промахнулся сам из убойной позиции. Навал "горожан" в концовке так и не привел к забитому голу.

"Вест Хэм" использовал свой единственный момент за матч, но этого оказалось достаточно, чтобы набрать очко в матче, где соперник имел тотальное преимущество. "Сити" значительно ухудшил свои шансы настичь лидирующий "Арсенал".

Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2026 00:55

Количество просмотров Просмотров: 659

  1. v-0987654321 15.03.2026 01:11 # v-0987654321
    Арсенал чемпион!

    спокойной ночи!

    Король доволен седня пойдука я спать

  2. os 15.03.2026 01:10 # os
    Бывший игрок Арсенала дарит шанс канонирам на чемпионство

  3. redwhitegun 15.03.2026 01:09 # redwhitegun
    По факту Силва забил какую то шару. Мяч срезался с ноги и залетел в ворота. Чисто на фарте ничейку вытащили. Ну чтож, +6 и я не верю что Пеп сдастся. Еще 7 матчей, очная встреча. Хлопнуть бы их на Эмптихаде...

  4. ivan-tns 15.03.2026 01:08 # ivan-tns
    Пепа вотафа?! Они точно сговорились с Артетой!

  5. v-0987654321 15.03.2026 01:05 # v-0987654321
  6. v-0987654321 15.03.2026 01:02 # v-0987654321
    14.03.2026 23:22
    v-0987654321

    Вест Хэм 1:1 Мс

    Скринге

    Источник: https://fapl.ru/posts/120860/?c=1#c8160281


    Король vo98 великолепен

  7. wilegend 15.03.2026 01:01 # wilegend
    осталось всего 5 раз победить

  8. dembo 15.03.2026 01:01 # dembo
    кеееек, шпоры еще ближе к вылету
    вест хем явно ща в очень хорошей форме и сражаются за все свои поинты.


    а сити ...сити невезуч, с форестом защи с ленточки вытаскивают, тут обстучали перекладины, вратарь сейвит...не летит и все.
    ето год арсенал, уже вряд ли что-то изменится. Одни на 90 забивают, другие как бы не ломились - просто не летит в сетку и все.


    Удачи вест хему в борьбе за выживание и дисаси перейти на постоянной основе

  9. v-0987654321 15.03.2026 01:00 # v-0987654321
  10. narcot 15.03.2026 01:00 # narcot
  11. standard 15.03.2026 01:00 # standard
    челси по итогам сезона занимает 6 место и попадает в лигу европы. в следующем сезоне выигрывает лигу европы и +1 трофей в копилочку пока арсенал всем сосет и занимает 2 места. гениальный план .

  12. wilegend 15.03.2026 00:59 # wilegend
    Гвардиола: "мамай клянусь Гонка закончится, если не победим "Вест Хэм"

