"Сити" не смог дожать "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" потерял два очка в выездном противостоянии с "Вест Хэмом", ничьей 1:1 приблизив чемпионство "Арсенала".

Из-за травмы "молотобойцы" недосчитались Крисенсио Саммервилла. Вместо него и Каллума Уилсона вышли Константинос Мавропанос и Пабло Фелипе.



По сравнению с выездом в Мадрид посреди недели наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел три перестановки в старте, оказав доверие Матеушу Нунешу, Райану Аит-Нури и Омару Мармушу, которые заменили Рубена Диаша, Жереми Доку и Савиньо.



С самого начала матча "Вест Хэм" играл без мяча и практически не покидал свою половину поля, однако "Сити" не имел явных моментов забить.



Чтобы открыть счет, гостям хватило первого же шанса. На 31-й минуте Бернарду Силва, оказавшись на левом краю штрафной, мягко забросил мяч за шиворот голкиперу — 0:1.



Однако хозяева сразу же ответили своим голом. Джанлуиджи Доннарумма ошибся на выходе при подаче углового, а Мавропанос головой с отскоком от перекладины отправил мяч в ворота — 1:1.



"Горожане" словно растерялись и в остатке первого тайма наиграли лишь на удар низом Антуана Семеньо — рядом со штангой.



После перерыва "Вест Хэм" ушел в глухую оборону, не оставляя сопернику свободного пространства. Моменты у "Сити" имели Эрлинг Холанд и Нунеш, однако Мадс Хермансен оба раза спасал свою команду.



Также за "молотобойцев" однажды сыграла перекладина, еще раз Марк Гехи промахнулся сам из убойной позиции. Навал "горожан" в концовке так и не привел к забитому голу.



"Вест Хэм" использовал свой единственный момент за матч, но этого оказалось достаточно, чтобы набрать очко в матче, где соперник имел тотальное преимущество. "Сити" значительно ухудшил свои шансы настичь лидирующий "Арсенал".



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче