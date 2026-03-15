"Сити" не смог дожать "Вест Хэм"
"Манчестер Сити" потерял два очка в выездном противостоянии с "Вест Хэмом", ничьей 1:1 приблизив чемпионство "Арсенала".
Из-за травмы "молотобойцы" недосчитались Крисенсио Саммервилла. Вместо него и Каллума Уилсона вышли Константинос Мавропанос и Пабло Фелипе.
По сравнению с выездом в Мадрид посреди недели наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел три перестановки в старте, оказав доверие Матеушу Нунешу, Райану Аит-Нури и Омару Мармушу, которые заменили Рубена Диаша, Жереми Доку и Савиньо.
С самого начала матча "Вест Хэм" играл без мяча и практически не покидал свою половину поля, однако "Сити" не имел явных моментов забить.
Чтобы открыть счет, гостям хватило первого же шанса. На 31-й минуте Бернарду Силва, оказавшись на левом краю штрафной, мягко забросил мяч за шиворот голкиперу — 0:1.
Однако хозяева сразу же ответили своим голом. Джанлуиджи Доннарумма ошибся на выходе при подаче углового, а Мавропанос головой с отскоком от перекладины отправил мяч в ворота — 1:1.
"Горожане" словно растерялись и в остатке первого тайма наиграли лишь на удар низом Антуана Семеньо — рядом со штангой.
После перерыва "Вест Хэм" ушел в глухую оборону, не оставляя сопернику свободного пространства. Моменты у "Сити" имели Эрлинг Холанд и Нунеш, однако Мадс Хермансен оба раза спасал свою команду.
Также за "молотобойцев" однажды сыграла перекладина, еще раз Марк Гехи промахнулся сам из убойной позиции. Навал "горожан" в концовке так и не привел к забитому голу.
"Вест Хэм" использовал свой единственный момент за матч, но этого оказалось достаточно, чтобы набрать очко в матче, где соперник имел тотальное преимущество. "Сити" значительно ухудшил свои шансы настичь лидирующий "Арсенал".
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
15.03.2026 00:55
Просмотров: 659
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
(ответить)
(ответить)
По факту Силва забил какую то шару. Мяч срезался с ноги и залетел в ворота. Чисто на фарте ничейку вытащили. Ну чтож, +6 и я не верю что Пеп сдастся. Еще 7 матчей, очная встреча. Хлопнуть бы их на Эмптихаде...
(ответить)
(ответить)
(ответить)
14.03.2026 23:22 # удалить
Вест Хэм 1:1 Мс
Источник: https://fapl.ru/posts/120860/?c=1#c8160281
(ответить)
(ответить)
вест хем явно ща в очень хорошей форме и сражаются за все свои поинты.
а сити ...сити невезуч, с форестом защи с ленточки вытаскивают, тут обстучали перекладины, вратарь сейвит...не летит и все.
ето год арсенал, уже вряд ли что-то изменится. Одни на 90 забивают, другие как бы не ломились - просто не летит в сетку и все.
Удачи вест хему в борьбе за выживание и дисаси перейти на постоянной основе
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий