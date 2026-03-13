Гвардиола: "Гонка закончится, если не победим "Вест Хэм"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда лишится шансов на титул Премьер-Лиги, если не сможет победить "Вест Хэм" в субботу.
В данный момент "Сити" находится в семи очках позади лидирующего "Арсенала", который сыграл на матч больше и который 19 апреля приедет на "Этихад".
Однако Гвардиола не забегает вперед и считает, выезд к ведущему борьбу за выживание "Вест Хэму" в ближайший уикенд определяющим матчем для "Сити".
"Впереди "Вест Хэм". Премьер-Лига — это самый сложный трофей. Мы все еще в гонке, зная, что она закончится, если мы потеряем очки".
"Я всегда говорил, что в 10 заключительных матчах каждая команда за что-нибудь сражается: за выживание, за Лигу Европы, за Лигу Конференций, за Лигу Чемпионов, за чемпионство. Это обычное дело. Так в каждом матче".
"Теперь у нас уже не будет второго шанса", — цитирует Гвардиолу BBC.
13.03.2026 20:00
Осинал не выиграет Эвертон вот какое дело
поплыл лысый. всос реалу тому подтверждение.
Вест Хэм на 18 месте, пусть не наводит суеты лысый
типа выиграют тогда вау прям
