Гвардиола: "Гонка закончится, если не победим "Вест Хэм"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда лишится шансов на титул Премьер-Лиги, если не сможет победить "Вест Хэм" в субботу.

В данный момент "Сити" находится в семи очках позади лидирующего "Арсенала", который сыграл на матч больше и который 19 апреля приедет на "Этихад".



Однако Гвардиола не забегает вперед и считает, выезд к ведущему борьбу за выживание "Вест Хэму" в ближайший уикенд определяющим матчем для "Сити".



"Впереди "Вест Хэм". Премьер-Лига — это самый сложный трофей. Мы все еще в гонке, зная, что она закончится, если мы потеряем очки".



"Я всегда говорил, что в 10 заключительных матчах каждая команда за что-нибудь сражается: за выживание, за Лигу Европы, за Лигу Конференций, за Лигу Чемпионов, за чемпионство. Это обычное дело. Так в каждом матче".



"Теперь у нас уже не будет второго шанса", — цитирует Гвардиолу BBC.