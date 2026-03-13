Гвардиола: "Гонка закончится, если не победим "Вест Хэм"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда лишится шансов на титул Премьер-Лиги, если не сможет победить "Вест Хэм" в субботу.

В данный момент "Сити" находится в семи очках позади лидирующего "Арсенала", который сыграл на матч больше и который 19 апреля приедет на "Этихад".

Однако Гвардиола не забегает вперед и считает, выезд к ведущему борьбу за выживание "Вест Хэму" в ближайший уикенд определяющим матчем для "Сити".

"Впереди "Вест Хэм". Премьер-Лига — это самый сложный трофей. Мы все еще в гонке, зная, что она закончится, если мы потеряем очки".

"Я всегда говорил, что в 10 заключительных матчах каждая команда за что-нибудь сражается: за выживание, за Лигу Европы, за Лигу Конференций, за Лигу Чемпионов, за чемпионство. Это обычное дело. Так в каждом матче".

"Теперь у нас уже не будет второго шанса", — цитирует Гвардиолу BBC.





Автор mihajlo   

Дата 13.03.2026 20:00

Просмотров: 614

  1. breadpeat 13.03.2026 21:34 # breadpeat
    Осинал не выиграет Эвертон вот какое дело

  2. standard 13.03.2026 20:25 # standard
    поплыл лысый. всос реалу тому подтверждение.

  3. wengerrrro 13.03.2026 20:14 # wengerrrro
    Вест Хэм на 18 месте, пусть не наводит суеты лысый
    типа выиграют тогда вау прям

