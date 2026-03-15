Гвардиола не признает поражение в чемпионской гонке

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги, несмотря на потерю двух очков против "Вест Хэма".

Накануне вечером "Сити" был вынужден довольствоваться ничейным результатом 1:1 против "Вест Хэма", который использовал свой единственный момент за матч.



Теперь "Сити" находится в девяти очках позади лидирующего "Арсенала", однако Гвардиола не собирается опускать руки.



"Нет, это еще не конец. Мы не проиграли. Мы продолжаем борьбу".



"Это сложно. Если бы мы одержали победу против "Ноттингема", это зависело бы от нас, а теперь это зависит от них ("Арсенала")".



"Но у нас есть матч в запасе, и мы играем с "Арсеналом" дома. Я не говорю, что победить их дома будет легко, но дома я всегда настроен позитивно".



"Когда это станет невозможно, то спустя полчаса или час — потому что им нужно будет это отпраздновать — я позвоню Микелю (Артете) и поздравлю его".



"Но до тех пор, пока этого не произошло, мы хотим быть здесь, и нам нужно многое сделать", — цитирует Гвардиолу The Independent.